Esta semana Apple presentó su nueva generación de teléfonos inteligentes iPhone 12. Como ya te hemos compartido, la serie consta de una versión estándar, un modelo mini y los más poderosos: el iPhone 12 Pro y Pro Max. Pero en esta ocasión los usuarios no solo están hablando de su rendimiento o su diseño, ni siquiera de su precio, lo que ha causado mucha polémica es que la empresa tomó la decisión de no incluir ni adaptador de corriente ni audífonos, aunque, en Francia la historia podría ser diferente.

La compañía de la manzana ha explicado que la razón por la cual ha variado los accesorios que vienen con los smartphones es para cuidar el medio ambiente. Afirma que muchos de estos equipos terminan en la basura sin el proceso adecuado. Además, explicó que, al no incluir el cargador ni los EarPods, los iPhone llegan al mercado en cajas más pequeñas lo que, en gran volumen, representa un importante ahorro en temas de materiales y logística de entrega.

La mayoría de los usuarios no están recibiendo bien esta noticia, sobre todo considerando los precios de los nuevos modelos, (para que te des una idea, el más económico tendrá un precio de 19 mil 999 pesos y el más caro 37 mil 999 pesos). Con lo que Apple no contaba es que no en todos los países podrá aplicar su nueva política de no incluir dichos accesorios.

De acuerdo con el sitio especializado en la marca, MacRumors, en Francia, los nuevos iPhone 12 sí deberán incluir los audífonos pues así lo exigen las leyes locales. El país europeo realizó cambios en las reglas para los fabricantes de dispositivos electrónicos, incluyendo a los teléfonos inteligentes, que están obligados a incluir "equipos de manos libres" o "auriculares".

Según informa el portal, en Francia las empresas también deben incluir en la caja de los dispositivos manuales de usuario en donde, de una manera información clara y visible, deben recomendar el uso de un sistema de manos libres. De lo contrario pueden arriesgarse a ser multados por 75 mil euros (el equivalente a más de un millón 780 mil pesos).

¿Por qué están obligados?

La intención de la ley en Francia es proteger a los niños de 14 años o menos de la radiación electromagnética pues las autoridades no están seguras de que la exposición prolongada a la radiación de los celulares sea inocua para las personas, particularmente para los niños.

En ese sentido, las reglas establecen que cualquier dispositivo que contenga equipos de radio, como los teléfonos inteligentes, no se puede distribuir de forma gratuita, o de pago, sin incluir unos audífonos con cable, sólidos y fiables.

Vale la pena mencionar que, además, los ciudadanos de ese país ya han manifestado su miedo a las radiaciones. De hecho, el temor a sus efectos se manifestó a través de una serie de protestas en varias ciudades en contra de la implementación de redes 5G lo que llevó a algunos funcionarios a pedir el retraso en su despliegue argumentando posibles problemas de salud y deterioro del paisaje.

Tendremos que esperar para ver cómo actuará Apple ante esta situación pues la empresa asegura que enviar iPhones sin EarPods reduce las emisiones de carbono, la minería de tierras raras y los desechos electrónicos. Asimismo señala que, el iPhone 12, por venir en una caja más delgada, permite colocar un 70% más de dispositivos en una sola paleta. También ha anunciado una reducción de precios en sus conectores con la intención de apoyar a los usuarios.