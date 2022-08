Instagram prepara su versión de “BeReal”

Instagram está probando una nueva función llamada Candid Challenges, que tiene un parecido sorprendente con BeReal, una aplicación para compartir fotos popular entre los jóvenes.



La función actualmente inédita fue detectada por Alessandro Paluzzi, un desarrollador conocido por aplicaciones de ingeniería inversa y por encontrar las primeras versiones de próximas actualizaciones.



Un portavoz de Instagram confirmó que la función es un "prototipo interno", pero se negó a proporcionar detalles adicionales.

Candid Challenges



Según Paluzzi, los usuarios de Instagram que participen en Candid Challenges verán una notificación a una hora diferente cada día para tomar una foto de su entorno.



Al recibir el aviso, la cámara de Instagram también se abrirá con disparadores orientados hacia adelante y hacia atrás, y les dará a los usuarios una ventana de dos minutos para tomar una foto.



El contenido compartido a través de los desafíos aparecerá en la bandeja de Historias.



Muy similar a BeReal



Si eso suena familiar, es porque la funcionalidad suena casi idéntica a BeReal, una aplicación para selfies comercializada como una alternativa más sincera y auténtica a las principales plataformas de redes sociales.



La aplicación, que se lanzó originalmente en 2019, también solicita a los usuarios que tomen una foto con las cámaras frontal y trasera de su teléfono en un momento aleatorio todos los días.



Las indicaciones diarias también caducan después de dos minutos, luego de lo cual los usuarios pueden ver todas las fotos compartidas por sus amigos ese día.



Todavía no está claro si Instagram tiene la intención de lanzar la función o cuándo. Un portavoz de Instagram describió la función como un "prototipo interno" que "no se está probando externamente".



Pero el hecho de que la empresa esté probando la funcionalidad sugiere que al menos está considerando replicar la aplicación dentro de su propio servicio.



BeReal tiene muchos seguidores entre la generación Z y su popularidad ha aumentado en los últimos meses. BeReal se encuentra actualmente en la primera posición en la App Store de Apple, por delante de Instagram (No. 8) y Facebook (No. 18). ha estado entre las diez apps más populares gratuitas durante gran parte de este verano.



Mark Zuckerberg ha dicho que el futuro de Meta depende de apelar a adultos jóvenes, que dedican cada vez más su tiempo ano metaplataformas Y aunque TikTok es actualmente su principal competidor, se sabe que la empresa vigila de cerca a sus rivales y, a menudo, ha copiado características de otros servicios.



Instagram también agregó recientemente una nueva configuración "Dual" a su cámara en la aplicación que imita el estilo de disparo popularizado por BeReal.

