HONOR se asocia con Guinness World Rercords

La compañía HONOR anunció recientemente que realizó una asociación con GUINNESS WORLD RECORDS, con la finalidad de capturar un intento de récord mundial oficial.



The Highest Between The Legs Slam Dunk.



Para celebrar el lanzamiento de su nuevo dispositivo HONOR Magic5 Series, las dos marcas se unieron para desafiar al dos veces campeón mundial FIBA 3×3 y dunker profesional Piotr Grabowski, un jugador de baloncesto de Polonia, para establecer un nuevo título GUINNESS WORLD RECORDS para the Highest Between The Legs Slam Dunk.

Cabe señalar que el slam-dunk es una disciplina derivada del básquetbol que se práctica de forma individual y en donde el protagonista da su mejor salto que acompaña de una maniobra creativa para encestar el balón.



El desafío tuvo lugar en Londres, Reino Unido, y vio a Piotr saltar a la asombrosa altura de 3.2 metros para completar la canasta, logrando un nuevo título GUINNESS WORLD RECORDS.



AI Motion Sensing



La hazaña se capturó automáticamente utilizando la nueva tecnología AI Motion Sensing del HONOR Magic5 Pro, que es capaz de detectar automáticamente el momento destacado de un salto, gracias al aprendizaje automático de AI, capturando el cuadro en ultra alta definición.



El logro ha llamado la atención por la forma en que lo consiguió y porque fue capturado a detalle con un smartphone. “El deporte realza el espíritu humano. Estamos encantados de haber podido grabar este impresionante momento con nuestra innovadora tecnología de cámara”, dijo Ray Guo, director de marketing de HONOR Device Co, Ltd.



“Al crear productos que ofrecen soluciones creativas, queremos motivar a nuestros consumidores a liberar la magia que todos llevan dentro y esforzarse por lograr cosas extraordinarias”.





Es importante señalar que la tecnología AI Motion Sensing funciona aprovechando una red de IA entrenada con más de 270 mil imágenes, lo que permite que la cámara reconozca escenarios variados con precisión, identificando de manera inteligente el gran momento para capturar automáticamente la toma más destacada.



Esta característica está impulsada por el motor de imagen HONOR, con una tecnología de reconocimiento de IA inteligente mejorada.



Esta función intuitiva es ideal para capturar presentaciones en vivo y eventos deportivos. Cuando está activada, detecta automáticamente las expresiones faciales como sonrisas y los movimientos corporales como saltar.

