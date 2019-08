Hackean la cuenta de Jack Dorsey, CEO de Twitter

La cuenta de Twitter de Jack Dorsey, cofundador y CEO de la compañía, fue hackeada.

De acuerdo con el portal TechCruch, en la cuenta @jack aparecieron varias publicaciones con insultos raciales. Uno de los tuits publicó un identificador de Twitter para alguien que pretendía tomar crédito por la toma de control de la cuenta. Esa cuenta fue rápidamente suspendida.



Ante lo sucedido, el portavoz de Twitter Ebony Turner dijo que la compañía estaba investigando. La compañía también confirmó lo ocurrido, aunque utilizó el término cuenta “comprometida” e informó que ya está en investigación.



We're aware that @jack was compromised and investigating what happened.

— Twitter Comms (@TwitterComms) 30 de agosto de 2019