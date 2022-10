Hacer zoom en videos de YouTube ya es posible

YouTube está recibiendo un nuevo aspecto y algunas características adicionales. Por un lado, podrás hacer zoom para ampliar un video en las aplicaciones de iOS y Android.



Zoom en dispositivos móviles



Cuando quitas los dedos, el video permanecerá ampliado. Parece una opción útil para todos los que están a punto de estudiar detenidamente los nuevos videos de Taylor Swift para buscar huevos de Pascua.



YouTube comenzó probando la función de pellizcar la pantalla para hacer zoom con usuarios premium en agosto, y ahora estará disponible para todos.

Leer también: Cómo obtener la cédula profesional por internet



Miniaturas al estilo Netflix



Otra característica debería ayudarlo a llegar a la parte correcta de un video más fácilmente. En computadoras de escritorio y dispositivos móviles, podrás arrastrar el cursor hacia arriba o deslizar hacia arriba mientras recorre un video para ver una fila de miniaturas (un poco como podría ver en Netflix).



Como sugiere YouTube, esto debería ayudarlo a evitar retroceder demasiado mientras mira un tutorial y desea volver a ver un paso.



Nuevo modo ambiental



En el frente visual, hay un nuevo modo ambiental que modifica el color de fondo de la aplicación para que coincida con el video.



El director de UX de YouTube, Nate Koechley, describió esta herramienta en una entrada del blog oficial de la compañía, como un efecto sutil que aprovecha el muestreo de color dinámico, con el objetivo de atraer la atención de los usuarios hacia los videos y poner más atención en el contenido.



El modo ambiente también estará disponible en las listas de reproducción de video. Verás el modo ambiente en las páginas de visualización web y móvil cuando tengas habilitado el tema oscuro.



En ese sentido, el modo oscuro pronto se verá aún más oscuro en la web, los dispositivos móviles y los televisores inteligentes.



Enlaces de YouTube, se mostrarán como botones



En otros lugares, los enlaces de YouTube en las descripciones de los videos ahora se mostrarán como botones. El servicio ha reelaborado acciones comunes como me gusta, compartir y descargar para "minimizar las distracciones" también.



Además, el botón de suscripción tendrá un nuevo aspecto: será un botón con forma de píldora en lugar de uno rectangular. Aunque el botón ya no será rojo, YouTube sugiere que el rediseño de alto contraste ayudará a que se destaque más en las páginas de reproducción y de canal.



YouTube está comenzando a implementar estos cambios hoy. Deberían estar disponibles para todos en las próximas semanas.



Leer también: Ya hay fecha para que Netflix empiece a cobrar por usuarios compartidos



Recibe todos los viernes Hello Weekend, nuestro newsletter con lo último en gastronomía, viajes, tecnología, autos, moda y belleza. Suscríbete aquí: https://www.eluniversal.com.mx/newsletters