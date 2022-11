Google pagará 392 mdd por prácticas violatorias de privacidad

Google acordó pagar un acuerdo de 391.5 millones de dólares a 40 estados de Estados Unidos, por acusaciones de que la compañía rastreó las ubicaciones de los usuarios sin su conocimiento, según señaló el medio The New York Times.



Google tendrá que pagar 392 mdd por espiar a sus usuarios



Como parte del acuerdo, Google debe alertar a los usuarios cuando el seguimiento de ubicación esté habilitado, así como también proporcionar información sobre cómo desactivar la función a partir de 2023.



Una coalición de fiscales generales de Oregón, Nueva York, Florida, Nebraska y otros estados abrió la investigación en respuesta a un informe de 2018 de Associated Press que revela cómo Google rastreaba silenciosamente las ubicaciones de los usuarios en sus diversos servicios en iPhone y Android.



Alega que, de 2014 a 2019, Google engañó a los usuarios para que pensaran que su ubicación había sido desconectada y luego usaría esa información para vender anuncios personalizados.



En una publicación de blog publicada el lunes, Google dijo que la investigación se basa en "políticas de productos obsoletas" que la empresa ya ha abordado.

Sin embargo, seguirá implementando algunas características nuevas, incluido un único centro de información que "destaca la configuración de ubicación clave para ayudar a las personas a tomar decisiones informadas sobre sus datos".



Google también comenzará a proporcionar información más "detallada" sobre los datos que recopila durante el proceso de configuración de la cuenta y está lanzando una nueva opción para desactivar y eliminar el historial de ubicaciones y la actividad web y de aplicaciones "en un solo flujo".



Otras demandas contra Google



Este acuerdo se produce solo un mes después de que Google pagó 85 millones de dólares al estado de Arizona por acusaciones de que engañó a los usuarios haciéndoles creer que habían desactivado el seguimiento de ubicación en los teléfonos y aplicaciones Android.



También enfrenta una demanda de Washington, DC, Texas, Indiana y el estado de Washington que hace afirmaciones similares sobre las antiguas prácticas de seguimiento de ubicación de Google.



“Durante años, Google ha priorizado las ganancias sobre la privacidad de sus usuarios”, dijo la fiscal general de Oregón, Ellen Rosenblum, en un comunicado.



“Los consumidores pensaron que habían desactivado sus funciones de seguimiento de ubicación en Google, pero la empresa continuó registrando en secreto sus movimientos y usando esa información para los anunciantes”.