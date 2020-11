A la edad de 13 años Ben y Matthew Horton comenzaron a jugar videojuegos, como cualquier niño de su edad. El primer videojuego que recuerdan haber jugado es Lego en PlayStation 2 y juegos Flash simples, dijeron los jóvenes al diario británico Mirror Online.

Posteriormente, los gemelos descubrieron la plataforma de juegos en línea Roblox, que enseña a los jóvenes cómo hacer sus propios videojuegos desde cero.

Roblox, indica la revista estadounidense Inc, es la más grande plataforma de juegos en línea generados por usuarios. Actualmente, cuenta con más de 5 millones de juegos creados por quienes se han registrado en su desarrollo.

Los gemelos Ben y Matthew Horton manifiestan que la plataforma Roblox les dio acceso a creaciones interesantes de cientos de personas. “Al principio, solo jugamos. Luego, en las vacaciones de Navidad de 2013, comenzamos a experimentar con la creación de los nuestros " señalaron los jóvenes a Mirror Online.

Para su videojuego propio, los gemelos crearon una especie de paseo gratuito en barco en el que los jugadores podían navegar por un mundo de atracciones al estilo de Disney.

Luego, agregaron funciones extra al juego las cuales se desbloqueaban por el costo de 5 libras (unos 134 pesos mexicanos).

It's twin-tendo! Brothers, 20, pay off their parents' mortgage by making video gamesTwins use money they earned making video games to pay off parents’ mortgage Identical twins Ben and Matthew Horton began making money aged 13 They already earn more # # # https://t.co/5tYofFkjmY pic.twitter.com/Y01rgMDrui

— THE NEWS BROADCASTERS (@tnbcastnews) November 16, 2020