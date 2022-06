Francia prohíbe el uso de términos como “e-sports” y “streamers”

Varias palabras que provienen del inglés han invadido todos los rincones de Francia, causando consternación entre los puristas del lenguaje, ya que eventos dentro del país se titulan en inglés, una feria comercial popular entre los políticos durante la temporada electoral se llama "Made in France", por ejemplo.



A pesar del uso generalizado en los negocios y en otros lugares, el gobierno decidió elegir los videojuegos y prohibió oficialmente términos como " streamer" y "cloud gaming", según la agencia AFP.

Por tanto, el gobierno francés comenzó a recomendar traducciones literales de estos conceptos al francés, sin importar que en algunos casos los resultados pueden ser bastante complejos.



Adiós "streamer", hola "joueur-animateur en direct"



Es así que, "pro gamer" se convierte en "Joueur Professionnel" y "cloud gaming" ahora es "jeu video en nuage", traducciones literales y fáciles de comprender.



De la misma forma, "streamer" pasa a ser "joueur-animateur en direct". Esta larga oración, básicmaente es una descripción de la actividad y se traduce literalmente como "jugador anfitrión en vivo", al tiempo que "eSports" pasa a ser "jeu video de competition".



Preocupa que términos en inglés puedan convertirse en una "barrera para la comprensión"



Los cambios se realizaron en consulta con el Ministerio de Cultura de Francia, que en el pasado ha promocionado la industria del videojuego como una historia de éxito económico francés.



Sin embargo, le dijo a AFP que le preocupa que los términos en inglés puedan convertirse en una "barrera para la comprensión" para los no jugadores. Dicho sea de paso, se trata de un punto sólido, ya que muchos franceses que no son jugadores, no tendrían por qué tener idea de lo que significa un término como streaming.



Los guardianes del idioma de Francia, l'Académie française, también han expresado su preocupación por la jerga inglesa en los juegos, después de haber publicado un léxico de términos alternativos en francés en 2017.



Los cambios se publicaron en el diario oficial del gobierno, lo que significa que son vinculantes para todos los trabajadores del gobierno.



Sin embargo, es difícil verlos ponerse de moda en el uso diario o incluso en sitios web o periódicos franceses. Los esfuerzos anteriores de l'Académie française para reemplazar los anglicismos no han ido bien: su intento de hacer que la gente use l'access sans fil à internet en lugar de le WiFi fracasó por completo, como señala The Local France.



