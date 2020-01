Filtran las primeras imágenes del Xbox Series X

#Gamers

La nueva consola de Microsoft nuevamente vuelve a ser tendencia en las redes, en esta ocasión debido a que un usuario de Twitter posteó lo que parece, son las primeras fotos del Xbox Series X.

THAT IS A CHUNKY ASS CONSOLE DUDE https://t.co/4SJsGB2vf7 — [James/] ~ # (@GarnetSunset) 22 de enero de 2020



Las imágenes que han sido corroboradas como auténticas por Brad Sams del portal Thurrott, basándose en el número de serie y la etiqueta “Xbox Product Name Placeholder” de la unidad, muestran los respiraderos de la Serie X, dos puertos USB-A en la parte posterior, uno en la parte frontal, una salida HDMI única, un puerto de audio óptico, Ethernet, y un power-in.

Otro puerto rectangular misterioso que puede apreciarse en las imágenes es para el diagnóstico, según Sams.

Leer también: Las 10 habilidades laborales más demandadas según LinkedIn

De acuerdo con el portal The Verge, aún tomando por reales las fotos, éstas no deben tomarse como indicativas de un producto terminado que no se lanzará durante casi un año.

Es más probable que Microsoft pueda alterar el diseño antes de lanzar la consola al mercado. Dicho esto, las imágenes sugieren ciertas decisiones de hardware por parte de Microsoft; la eliminación de la entrada HDMI de la Xbox One, por ejemplo, marcaría el retroceso final del infortunado enfoque de Xbox en las funciones de TV.

Leer también: Subirán de precio Netflix, Spotify y otros servicios