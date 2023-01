Familia causa furor en la playa al construir sus propio mobiliario

Una familia mexicana se volvió viral gracias a su creatividad. Es que ellos pusieron manos a la obra para que sus vacaciones fueran lo más gasoleras posibles. Fue así como ante los elevados precios decidieron construir sus propios mobiliarios para ahorrar en el alquiler. En cuestión de minutos captaron la atención de todos los turistas.

Lee también: Encierra a su novio por temor a que las vecinas se lo roben por guapo

Ana Selene Martínez fue la encargada de plasmar en un video lo que vio mientras caminaba por la playa. La mujer estaba asombrada ante la especie de fuerte que había logrado construir la familia en Ixtapa Zihuatanejo. Según explicó en esa ciudad balnearia los comerciantes se abusan de los precios a la hora de alquilar las mesas y las sillas.



Hasta pusieron el mantel sobre la mesa de arena. Foto: TikTok @anaselenemartinez

Desde su cuenta de TikTok detalló que aproximadamente rentar algunas de esas cosas puede llegar a costar hasta 50 dólares diarios. Ante las cifras, la familia no lo dudó, con pala en mano construyeron un verdadero castillo de arena a su alrededor. Un sofá inmenso rodeaba la isla donde no faltó la escalera y la mesa para pasar un día de sol.

Lee también: Arruina por error coreografía de quinceañera y recibe insultos

“Familia #construye su mesa y sala en la #playa, los #mexicanos no conquistamos el mundo porque no queremos”, escribió Ana Selene Martínez como epígrafe del video que es furor en las redes sociales. “Aquí todos cooperan, porque el que no ayude no se sienta”, se la escucha decir a la mujer asombrada ante la capacidad de esta familia.



El video de TikTok ya fue compartido cerca de 50 mil veces. Los comentarios de los usuarios de la comunidad 2.0 no cesan. “Las escaleras ya fueron avaricia ja ja ja”, “en Acapulco ya te hubieran cobrado por haber hecho una mesa” y “mega like, ahorro y las cosas hechas en familia son mejores”, son tan solo algunos de los mensajes que han dejado bajo el clip.



Recibe todos los viernes Hello Weekend, nuestro newsletter con lo último en gastronomía, viajes, tecnología, autos, moda y belleza. Suscríbete aquí: https://www.eluniversal.com.mx/newsletters