fakewhats.com, la herramienta para crear chats falsos de WhatsApp

WhatsApp es una de las aplicaciones de mensajería instantánea más utilizadas en el mundo, debido a la versatilidad que presenta y la capacidad de enviar no solo mensajes de texto, sino también contenido multimedia como fotografías, videos, audios o, incluso, documentos.



Si bien la aplicación propiedad de Meta cuenta con diversas herramientas para proteger la confidencialidad de los chats de sus usuarios, actualmente es "normal" que muchos de ellos hagan capturas de pantalla de mensajes propios y de sus contactos. Actualmente no hay una regla o política de este servicio de mensajería que impida esta actividad.



Debido a esto, no debes fiarte completamente de todas las capturas de pantalla que pueden enviarte de conversaciones de otros chats, ya que algunas de estas pueden ser falsas.

Crean conversaciones falsas



Hoy en día es muy sencillo crear una conversación falsa de WhatsApp gracias a las diversas aplicaciones y herramientas online disponibles. Cabe señalar que ninguna de estas tiene relación con el servicio oficial de mensajería de WhatsApp.



Las posibilidades son casi infinitas: puedes crear perfiles, mensajes de voz, o llamadas falsas que parezcan completamente reales. Igualmente es posible modificar una de tus conversaciones, o hacer creer que un contacto en particular, como una celebridad, intentó ponerse en contacto contigo, por solo mencionar un ejemplo.



Una de las plataformas más conocidas para hacer esto posible es Fake Chat Conversations, cuyo uso es muy simple y permite crear tantos usuarios como se quiera. Ahí es posible también añadirles un nombre, ponerles una foto y agregarlos a los grupos que se quiera, con los títulos y fotos que se desee.



¿Cómo funciona fakewhats.com?



Para crear un chat falso de WhatsApp, basta con entrar a su página web y rellenar los campos que se te solicitan, como nombre, el estado, la foto de perfil, el operador, la batería y la hora.

Una vez se haya editado el montaje, tienes la opción para descargar el mencionado chat como imagen pulsando sobre el botón “Download Image”, ubicado debajo del editor. Por ejemplo, en la imagen de abajo, con fines periodísticos en la redacción de El Universal simulamos que la cantante Shakira nos envió un mensaje.





¿Cómo saber si una conversación de WhatsApp es falsa?



Si bien, no hay una manera 100% confiable para verificar si la captura de pantalla de una conversación de WhatsApp es falsa, existen algunos pequeños detalles a considerar para descubrir si se trata de un engaño.



WhatsApp en vivo



Aunque pareciera un poco obvio, nunca está de más pedirle a la persona que te mandó una captura de pantalla de un chat que te enseñe la conversación en su móvil. Dicho de otra manera, que abra su app de WhatsApp y te muestre los mensajes.



Revisa la interfase



Un punto importante a tomar en cuenta, es que las páginas que generan fake chats, por lo general tienen una interfaz determinada. Por tanto, una manera de saber si la imagen que te enviaron es falsa, es revisar si ésta tiene la apariencia, por ejemplo, de una captura de iPhone, sabiendo de por medio que tu conocido tiene un Android. Debido a que sus características no coinciden, se puede inferir que se trataría de una imagen falsa.



Fíjate en los detalles



Otros aspectos a tomar en cuenta son los detalles dentro de la misma imagen, como la hora de la conversación, la barra de notificaciones, el proveedor de telefonía, entre otros.



Al momento de generar una conversación falsa, es fácil que quien la hizo comenta algún error en estos datos, mismos que pueden servirte para descubrir si es fake.

