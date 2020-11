Facebook ya tiene modo oscuro. Te decimos cómo activarlo en iOS y Android

El modo oscuro es un popular diseño que muchos aman. Aunque originalmente fue pensado para que los usuarios tuvieran una mejor visualización del contenido en espacios de poca iluminación, y para ahorrar batería, muchos simplemente lo activan porque les gusta como se ve. Si eres uno de ellos debes saber que ya está disponible la opción de dark mode para las apps de iOS y Android de Facebook.

Facebook ya contaba con el diseño de modo modo oscuro para la versión de escritorio de su red social. Asimismo, lleva un tiempo ofreciendo esta opción para otras plataformas que pertenecen a la misma compañía, por ejemplo para WhatsApp y Messenger. Ahora finalmente ha decidido poner disponible esta configuración para las apps.

La nueva opción para las aplicaciones móviles de la red social se dio a conocer a través de un tweet publicado por la investigadora de aplicaciones Jane Manchun Wong, quien compartió un video realizado en colaboración con Facebook.

Facebook is publicly testing Dark Mode!

You asked it, I chatted with Facebook’s @alexvoica about it and here’s a video made in collaboration with Facebook! pic.twitter.com/TGjdTXDxoP

— Jane Manchun Wong (@wongmjane) October 30, 2020