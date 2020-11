Facebook y Twitter se preparan para entregar las cuentas presidenciales a Biden

Las redes sociales se han convertido en una herramienta indispensable de comunicación para los políticos. En Estados Unidos, si bien pueden contar con sus cuentas personales verificadas, existe un perfil reservado para el presidente mismo que será entregado a Joe Biden cuando tome protesta en enero, aun cuando el actual mandatario Donald Trump no esté de acuerdo.

Twitter informó que transferirá la cuenta @POTUS (President Of The United States, Presidente de Estados Unidos), que tiene más de 32 millones de seguidores, al presidente electo Joe Biden desde el día en que preste juramento, es decir, el próximo 20 de enero, incluso si para entonces Trump no ha cedido.

"Twitter se está preparando activamente para apoyar la transición de las cuentas institucionales de Twitter de la Casa Blanca el 20 de enero de 2021", dijo un portavoz de la plataforma en un comunicado a The Verge . "Como hicimos para la transición presidencial en 2017, este proceso se está realizando en estrecha consulta con la Administración Nacional de Archivos y Registros".

Otras cuentas presidenciales, incluidas @whitehouse, @VP y @FLOTUS, también se moverán. Y, para ello, Twitter tiene previsto reunirse con representantes del equipo de transición de Biden para abordar el uso de estas cuentas.

La red de microblogging compartió además que el contenido existente en todas las cuentas se archivará antes de la transferencia y los perfiles se restablecerán para mostrar cero tweets.

Por otra parte, el fin de semana, Facebook también dio a conocer que transferirá la cuenta oficial de POTUS en su plataforma a la administración entrante. “En 2017, trabajamos con la Administración Obama y la Administración Trump entrante para asegurarnos de que la transición de sus cuentas de Facebook e Instagram fuera perfecta el 20 de enero, y esperamos hacer lo mismo aquí”, dijo la compañía.

Seguirá en Twitter pero perderá privilegios

Por supuesto, Trump seguirá controlando su cuenta personal en Twitter, @realDonaldTrump, después de la toma de posesión de Biden. Sin embargo, perderá las protecciones especiales que recibe debido a su estatus como líder mundial, lo que significa que estará sujeto a las mismas reglas que la mayoría de los usuarios en la plataforma.

Vale la pena recordar que el todavía presidente de los Estados Unidos ha tenido diversos desencuentros en redes sociales. Por ejemplo, en mayo de 2018, un juez dictaminó que no podía bloquear a usuarios en Twitter, por considerarlo una falta a la Primera Enmienda a la Constitución que se refiere a la libertad de expresión.

También hay que decir que, una vez elegido presidente, Trump decidió no utilizar la cuenta oficial (@POTUS) y en su lugar seguir usando su perfil personal.

Una vez que deje el cargo, Trump podrá volver a bloquear a quien desee, pero Twitter también advirtió que podría enfrentarse a una posible suspensión de su cuenta si publica contenido que infringe las normas de la plataforma. Por ello es que incluso se especula sobre la posibilidad de que el mandatario se vaya a otra red social en donde no haya restricciones y pueda hablar sin censura a sus seguidores.

Y es que Twitter ha marcado varios tweets de Donald Trump por contener información falsa o sospechosa, entre ellos, los que acusan de fraude en las elecciones presidenciales del pasado 3 de noviembre.

Ese es solo un ejemplo que la red social tiene como muestra de que el presidente de Estados Unidos incumple con sus reglas y políticas, lo que ha molestado a Trump que incluso llegó a escribir: “Twitter está fuera de control, que fue posible gracias al regalo del gobierno de la Sección 230″ refiriéndose al artículo que limita la responsabilidad de las plataformas en relación al contenido que se publica en sus sitios.