Facebook te rastreará para saber si cumples con la cuarentena

La red social Facebook señaló recientemente que su programa 'Data for Good' será utilizado para crear mapas de prevención de enfermedades, los cuales tendrán la finalidad de señalar la movilidad de las personas y así comprobar si se están adhiriendo a las medidas de distanciamiento social necesarias para evitar la propagación del COVID-19.

Cabe señalar que los datos de ubicación serán completamente anónimos. Con esta información, la red social espera que puedan ser utilizados junto a la información recopilada por los funcionarios de la sanidad pública para determinar dónde es más probable que se sucedan brotes del coronavirus.

Como parte del programa Data for Good de Facebook, ofrecemos mapas sobre el movimiento de la población que los investigadores y las organizaciones sin fines de lucro ya están utilizando para comprender la crisis del coronavirus, utilizando datos agregados para proteger la privacidad de las personas. Escuchamos de ellos lo valiosa que puede ser esta información para responder a COVID-19, y hoy anunciamos nuevas herramientas para respaldar su trabajo” indicó la red social.

Por medio de la implementación de estos mapas, se podrá comprobar si las personas están respetando las medidas de distanciamiento social, además de permitir conocer las tendencias de movimiento y el índice de conectividad social.

De igual manera, Facebook aseguró que no mostrará patrones en torno a los movimientos de personas en especial, y que no se usarán estos datos para identificar personas que no se adhieran a estas pautas de distanciamiento, pero de nuevo, no son más que promesas. Promesas que, por otra parte, son muy similares a las que Facebook ha ido rompiendo años atrás en referencia a la privacidad de sus usuarios.