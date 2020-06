Facebook prueba el modo oscuro en su aplicación móvil

Después de que aparecieron los informes del cambio de paleta, Facebook confirmó a SocialMediaToday que está probando un modo oscuro en sus aplicaciones móviles.

La característica solo está disponible para un "pequeño porcentaje" de usuarios en todo el mundo en este momento, según un portavoz.

Leer también: La NASA quiere crear un inodoro para la Luna

Facebook appears to be rolling out Dark Mode... https://t.co/qSfDa8d51e

— Matt Navarra (@MattNavarra) June 26, 2020