Facebook anuncia las fechas para su F8 2020

Facebook ha puesto fecha a su evento anual de desarrolladores, F8, que tendrá lugar los días 5 y 6 de mayo de 2020 en San José, California (Estados Unidos).

F8 acogerá las nuevos desarrollos tanto de la propia Facebook como las experiencias que "desarrolladores, creadores, emprendedores e innovadores" han creado con las herramientas que les ha facilitado la compañía tecnológica.



Save the date for #F8. Our annual developer conference is coming back to San Jose, CA on May 5th and 6th, 2020.

Sign up to get event updates at https://t.co/rwjtRtOauE. pic.twitter.com/uLBIDEpfcp

