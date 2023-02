Explorarse en pareja a través de la foto

Texto de Jaime Ávila, X-Photographer de Fujifilm



San Valentín es la ocasión ideal para que las parejas celebren su amor y admiración mutua. Hay muchas maneras de hacer especial este día, dependiendo de sus preferencias e intereses como pareja.



Explorarse mediante la foto



Una buena idea para celebrarlo es explorarse mediante la fotografía. Estamos hablando de fotos en pareja como un ejercicio de observación mutua, utilizando la cámara como pretexto.

Para ello, vamos a tomar siempre en cuenta que serán fotos de dos, y que el objetivo es solo de observación del otro y de creatividad, manteniendo siempre mesura en las fotos y un tono inocente en ellas, tanto que podrían publicarse en redes sociales sin tener que censurar y que el resultado sea siempre creativo y elegante.



Fotos abstractas



Una buena idea es tratar de hacer fotos abstractas, mostrando solamente un detalle que puede ser un lunar, una comisura, un tatuaje, hasta una imperfección. Para lograrlo, podemos utilizar el efecto de blanco y negro directamente desde tu cámara.



Pueden ir intercalando turnos entre uno y otro, y hacer así un ejercicio de creación colaborativa, aportando ambos ideas y escuchando qué es lo que quisiera fotografiar. Es muy importante respetar los límites de ambos y que la comunicación sea abierta en ambos sentidos en todo momento.



Al hacer este ejercicio en blanco y negro, podemos concentrarnos (desde la cámara o celular) en las formas y las texturas, y no dejarnos distraer por los colores. A mí me gusta configurar mi cámara para ver en blanco y negro desde antes de tomar la foto, y en este caso utilizamos una X-S10 de Fujfiilm, y la simulación Acros, dando así un toque elegante y artístico a cada toma.



Es importante que realices esto en un lugar muy bien iluminado para tener mejores resultados. Para esta actividad no es necesario que se deshagan de toda la ropa, ya que el jugar también con los colores y texturas de los diferentes textiles, puede ayudar a tener resultados muy interesantes.



Puedes jugar con diferentes prendas de diversos materiales: cuero, encaje, algodón, satín… ¡Todo se vale!





Respeto ante todo



Ten presente en todo momento que es un ejercicio de respeto, en pareja, y en el que ambos deben estar de acuerdo, tanto con la toma de las fotografías, como en conservarlas y publicarlas (si así lo deciden).



Por lo que deberán revisarlas juntos y eliminar aquellas en donde uno de los dos no se encuentre totalmente satisfecho con los resultados.



Recuerda, lo más importante es pasar tiempo de calidad juntos y crear recuerdos que durarán toda la vida, siempre en un ambiente de amor, respeto y admiración para nuestra pareja.



