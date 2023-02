"En GoPro con creatividad, la pandemia nos hizo más fuertes"

La pandemia del coronavirus fue sin duda, un evento que afectó a varias actividades de todo tipo, siendo una de ellas la tecnológica. A causa de las restricciones para salir y el distanciamiento social, se presentó, por ejemplo, una crisis de abastecimiento de microprocesadores en todo el mundo.



Asimismo, otras compañías tuvieron que lidiar con las nuevas circunstancias del mundo y adecuarse a los desafíos que impuso el Covid, sobre todo aquellas que sus actividades comerciales o productos están basados en actividades al aire libre.



Una de esas compañías es GoPro, fabricante de las cámaras de acción, el cual se vio afectado por las medidas cautelares para evitar los contagios del coronavirus, lo cual afectó su negocio.

Al respecto, Sergio Bruno, Sinior Director de ventas y marketing para GoPro, señaló en entrevista para Tech Bit, que, igual que otras empresas de tecnología, la pandemia fue un momento muy difícil, no obstante, “para nosotros al principio fue un poco más retador, porque GoPro es una cámara para grabar actividades al aire libre, no obstante, la pandemia impidió que las personas pudieran salir”.



Renovarse o morir

La solución de GoPro al principal atractivo de su producto fue regresar al origen, es decir, a los consumidores, por lo que durante el tiempo que duró la pandemia, escucharon las opiniones de sus usuarios para entender qué estaban haciendo e incentivarlos a utilizar la cámara de maneras creativas.



“Una de estas iniciativas fue la de crear retos en redes sociales, con el objetivo de que los usuarios pudieran compartir el contenido desde sus casas. También desarrollamos una actualización de fireware que permitió a los usuarios utilizar su GoPro como una webcam, algo que anteriormente no era posible”, indicó Bruno.



“La pandemia si fue un momento difícil para nosotros, pero con creatividad y escuchando a los clientes salimos más fuertes”.



Recuperación tras el Covid



Al ser cuestionado sobre cómo fue la recuperación después de la pandemia, el Sinior Director de GoPro indicó que se dividió en dos momentos: el primero de ellos se dio cuando las personas comenzaron a salir del aislamiento, desesperados de haber estado tanto tiempo en casa.



“Esto fue muy beneficioso para nosotros porque teníamos el inventario, las promociones, teníamos las acciones de marketing ya listas”.



El segundo momento relevante para GoPro fue que las personas comenzaron a darle más valor al ahora, comenzaron a evaluar diversos aspectos de su vida y del mundo, como cuestiones económicas, la inflación o devaluación de la moneda.



“Esto nos permitió tener otras áreas de oportunidad, ya que la gente está viajando mucho más, está más tiempo afuera”, indicó Bruno.



“Es así que, saliendo de la pandemia, tuvimos una subida muy alta debido a la demanda, lo que nos permitió recuperarnos y tener un momento para reevaluar el mercado y ahora en 2023 optimizar donde estamos posicionados, cómo estamos posicionados y tomar las oportunidades aún existentes en el mercado”.



Replantear la estrategia



La pandemia trajo consigo nuevas áreas de oportunidad que antes GoPro no se había dado cuenta. “Anteriormente GoPro solamente era una cámara de acción y así nos posicionamos en el mercado. Sin embargo, con los años llegamos a nuevas audiencias como los creadores de contenido y segmentos de estilo de vida”.



Por tanto, para seguirse manteniendo en el gusto del público, GoPro considera que necesita que las personas vean a la firma como una empresa de innovación, “es importante estar actualizando constantemente las cámaras, el fireware, el software, y nuevas soluciones para los clientes”.



GoPro o cámara de celular



Para GoPro a pesar de los avances que tienen los teléfonos celulares, no los considera una competencia, sino más bien un complemento a la misma experiencia de sus equipos.



Además, uno de los principales diferenciadores de GoPro y un celular, es que las personas lo utilizan generalmente para grabar videos o tomar fotos que no están planeados.



“Tenemos el beneficio de que nuestras cámaras ya tienen un uso distinto, ya que generalmente cuando las personas van a usar una de ellas, es porque van a grabar un evento, para algo que quieren realmente compartir y grabar y más que eso, disfrutar la experiencia. Las cámaras GoPro te permiten tener las manos libres, mientras que con un teléfono vas a tener que vivir la experiencia detrás de una pantalla, sin embargo, no es lo mismo”, indicó Bruno.



Otro punto a favor de la GoPro de acuerdo con el Sinior Director de ventas de GoPro, el celular hoy en día es el centro de la vida de muchas personas, por ende, una persona no lo pondría en riesgo al grabar un deporte extremo en el que posiblemente pueda sufrir algún daño.



“Es ahí donde nuestras cámaras entran en acción, ya que es una cámara resistente, a la cual puedes adaptarle una carcasa para soportar mejor los golpes y es sumergible hasta 10 metros sin carcasa, es decir, la GoPro puede llegar a lugares a los que difícilmente lo haría un teléfono”.



Experiencias, la estrategia de GoPro para captar nuevos usuarios



Debido a la pandemia, la compañía GoPro se percató que su mercado no debía estar focalizado solamente en un producto que, al inicio, les dio un diferenciador relevante sobre sus competidores, ya que la vida de sus usuarios había cambiado, por lo que debían cambiar con ella.



Asimismo, en algunas encuestas que la firma realizó, se percató de que un gran uso que le dan sus usuarios a sus equipos es para grabar sus experiencias de viajes.



Asimismo, han facilitado mucho la experiencia completa de sus dispositivos y la transferencia de los contenidos que se capturan con ellos, ya que hoy en día, “los usuarios pueden grabar lo que quieran, luego ir a su casa sin preocuparse, ya que el contenido que grabaron puede subirse automáticamente a la nube, al tiempo que con nuestra inteligencia de software hicimos ya un video de recuerdo y se lo enviamos a los usuarios, para que lo tengan listo en teléfono, es decir, quitamos todo el trabajo anterior de edición”.



Asimismo, otra forma de captar a nuevas audiencias para fortalecer su mercado después de la pandemia es agregar nuevas funcionalidades en las cámaras y pensar en distintos usos, siendo uno de ellos, uno de los más recurrentes actualmente, el generar contenido para redes sociales.



Soluciones para todos



Es por ello que, con sus equipos más actuales, es posible grabar un video de YouTube con calidad 4K. “Ahora ofrecemos una cámara con funcionalidades para distintos usos, para que la gente utilice su GoPro como quiera. Ya salimos de la idea de que GoPro es una cámara de deportes, porque el uso que le dan los usuarios hoy en día es un uso cotidiano, ya que quieren vivir el momento y no solo disfrutarlo detrás de una pantalla”.



Sin embargo, GoPro también tiene soluciones para los amantes de los deportes extremos y que fueron su primer público objetivo. Una prueba de ello es la cámara 11 Black Mini, que es una cámara más pequeña y sencilla, pero eso no impide que tenga toda la calidad de su hermana mayor la Hero 11 Black.



“No obstante, para los amantes de los deportes, es importante contar con una cámara más pequeña y liviana para que puedan ponerla en sus bicis o cascos y no se sienta que la cámara está ahí, por ello es que tenemos soluciones para todos”.



