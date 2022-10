¿Elon Musk quiere revivir Vine para competir con TikTok?

Elon Musk lleva solamente un fin de semana como CEO de Twitter y los cambios no han dejado de acaparar la atención de millones de personas en el internet.



El multimillonario está sembrando ideas y propuestas en su cuenta de Twitter, de cómo mejorar la aplicación, asumiendo de momento, el papel de servicio al cliente, ya que ha comenzado a discutir grandes ideas y cambios masivos con sus seguidores de Twitter.



Sabíamos que la era de Musk sería un momento interesante para Twitter, pero a juzgar por sus primeros tres días, también será intenso.

Elon Musk pregunta a los usuarios de Twitter si debería resucitar a Vine



Ejemplo de ello es uno de los tuits de Musk, en el que, a manera de encuesta, propuso el regreso de videos cortos, en la antigua plataforma Vine, un servicio para compartir videos cortos que adquirió en 2012 y cerró en 2016.



Una de las respuestas que recibió el magnate dueño de Tesla fue del YouTuber MrBeast, quien señaló:



“Si hicieras eso y realmente compitieras con TikTok, sería divertido”, a lo que Musk respondió: “¿Qué podríamos hacer para que sea mejor que TikTok?”.



Otros usuarios también han respondido de manera afirmativa:



“¡ESTO es una buena idea! Intégralo en Twitter más también. Para empezar, Vine NUNCA debería haber sido eliminado”; “SÍ. Tráelo de vuelta. ¡La gente olvida que Vine solía ser genial!”; “Por supuesto. Además, poder subir videos de más de 140 segundos sería genial”; “Sí. Vine fue una gran plataforma para crear contenido de video de formato corto. Una plataforma basada en EE. UU. para rivalizar con TikTok será excelente para la seguridad y privacidad del usuario”; “Vine con un límite de tiempo de 4:20 sería ideal”, son algunos de lso comentarios vertidos en la plataforma.



Cabe decir que al momento de la redacción de esta nota, la votación estaba a favor del regreso de Vine con un 69.3 % y un 30.7 % en contra.

Es así que queda en evidencia que Musk está soltando ideas casualmente sobre traer de vuelta un servicio para compartir videos muerto hace mucho tiempo, una hazaña que sin duda le costaría a Twitter una buena cantidad de dinero, con personas al azar en Internet.



Dado el ritmo al que Twitter ha ido haciendo ciertos cambios en el sitio, como el botón de edición, es casi comprensible que Musk quiera mover las cosas a un ritmo diferente.



Y no se detiene ante las sugerencias. Como señaló el medio especializado The Verge, Musk ya anuló algunos interruptores de circuito internos para realizar un cambio importante en la página de inicio de Twitter, que ahora muestra los tuits de tendencia y las noticias para los usuarios que no han iniciado sesión, en lugar de solo un gran aviso para iniciar sesión (o registrarse). para) el servicio.



Twitter; oficialmente una empresa de Elon Musk



Elon Musk, añadió la red social Twitter, a su imperio empresarial tras meses de escaramuzas legales, según los diarios CNBC, The Washington Post e Insider.



La adquisición fue confirmada en una presentación de la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC), de la compañía el viernes por la mañana, señalando que está eliminando a Twitter de la Bolsa de Valores de Nueva York.



Una de las las primeras acciones de Musk, fue despedir a altos ejecutivos como Parag Agrawal, quien sucedió a Jack Dorsey como CEO de Twitter, y al director financiero Ned Segal, quienes estaban en el edificio en ese momento y escoltados por seguridad, según señaló el medio especializado The Verge.



Vijaya Gadde, el jefe de políticas de la compañía a quien Musk había criticado públicamente, también fue despedido. Sean Edgett, el abogado general, también se ha ido, informó The New York Times.



La directora de atención al cliente, Sarah Personette, también fue despedida, informó Insider.

