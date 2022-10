El emotivo mensaje del actor que interpretó a Hagrid en Harry Potter que se volvió viral tras su muerte

PA Media



Un video con un emotivo mensaje de Robbie Coltrane sobre el legado de las películas de Harry Potter se volvió viral el viernes, después de que se anunciara el fallecimiento del actor que interpretó al gigante Hagrid en la saga.

"El legado de las películas es que la generación de mis hijos se las mostrará a sus hijos. Así que podríamos estar viéndolas en 50 años. Tristemente no estaré ahí, pero Hagrid sí estará", dice Coltrane en un especial de HBO grabado para conmemorar dos décadas desde que llegara al cine la historia de JK Rowling.

El actor escocés falleció a los 72 años en un hospital cerca de Falkirk, en Escocia, según confirmó su agente, Belinda Wright.

JK Rowling encabezó los homenajes en Twitter y describió a Coltrane como un "talento increíble".

Sus compañeros de elenco -como el protagonista de la historia, Daniel Radcliffe, y Emma Watson- también se volcaron a las redes para homenajear al actor.

El rol del gigante Hagrid convirtió a Coltrane en una estrella internacional.

Sin embargo, su reputación en Reino Unido ya había quedado sellada, especialmente gracias al psicólogo forense y fumador empedernido Fitz en "Cracker", uno de varios personajes convincentes y grandiosos a los que hizo suyos.

El papel le aseguró el premio Bafta al mejor actor durante tres años consecutivos, de 1994 a 1996.

También apareció en los filmes de James Bond "Goldeneye" y "The World Is Not Enough" ("El mundo no basta").

Coltrane se inició en la comedia stand-up antes de incursionar en el cine y la televisión, sientiéndose cómodo tanto en papeles divertidos como dramáticos.

Más tarde se rebeló contra su educación de clase media y libró una batalla muy publicitada contra la adicción al alcohol.

El actor, cuyo verdadero nombre era Anthony Robert McMillan, había nacido cerca de Glasgow en 1950.

Era un aficionado al jazz y adoptó el nombre artístico de Coltrane en homenaje a John Coltrane, el renombrado saxofonista.

Tras enterarse de su muerte, el actor Stephen Fry, que trabajó con Coltrane en la serie británica "Alfresco", tuiteó: "Gran profundidad, poder y talento: lo suficientemente divertido como para causar hipo (...) Adiós, viejo amigo, te extrañaremos mucho".

La primera ministra de Escocia, Nicola Sturgeon, describió la muerte de Coltrane como una "noticia muy triste".

"Tenía tanta variedad y profundidad como actor, desde comedias brillantes hasta dramas intensos. Creo que mi favorito de todos sus papeles fue el de Fitz en 'Cracker'", dijo.

"Robbie Coltrane, leyenda del entretenimiento escocés, te extrañaremos mucho. RIP".

