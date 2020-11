EA Play llega a Game Pass Ultimate

Es oficial: las Xbox Series X y Xbox Series S ya se encuentran disponibles en México y en el mundo. Con ellas, no solo llegaron novedosas y prometedoras características y decenas de juegos disponibles. Sino también, otras noticias relacionadas al servicio de suscripción Game Pass.

Las consolas de nueva generación están disponibles desde el 10 de noviembre y, desde ese mismo día EA Play también llegó a las consolas Xbox como parte de Xbox Game Pass Ultimate sin costo adicional. Es decir, los gamers que utilicen consola y cuenten con este servicio de suscripción, tienen acceso al catálogo de EA Play el cual, se compone de “más de 60 de los mejores y más grandes juegos de EA”.

Pero esas no son las únicas noticias. Los gamers de PC también podrán disfrutar de este catálogo. EA Play llegará a Xbox Game Pass para PC el 15 de diciembre. Es decir, los miembros de Xbox Game Pass para PC podrán descargar y jugar títulos de la biblioteca de EA Play en Windows 10 a través de la aplicación EA Desktop (actualmente en versión beta).

Al respecto, Autumn Brown, directora senior de estrategia de contenido y alianzas en Electronic Arts comentó lo siguiente: “Queremos que los gamers accedan a los juegos y beneficios que deseen, de la forma más sencilla posible. Esta asociación con Xbox hace más accesible una impresionante biblioteca de excelente contenido de Xbox y EA. Nuestro objetivo es brindar más opciones a los jugadores para que obtengan más de lo que aman. Esta es una forma de lograrlo”.

EA Play tiene más de 60 títulos de EA, como FIFA 20, Titanfall 2 y Need for Speed ​​Heat, así como algunas de sus franquicias más populares como Battlefield, Mass Effect, Skate y The Sims.

Juegos en Xbox

A partir de Day 1, habrá diferentes videojuegos disponibles para todos los gamers y sus gustos; también llegarán títulos nuevos. Desde el 10 de noviembre, algunos de los juegos optimizados para las nuevas consolas de Xbox son los siguientes: Assassin’s Creed Valhalla, Bright Memory, Destiny 2: Beyond Light, Enlisted (preview), Evergate, The Falconeer, Fights in Tight Spaces (preview), Fuser, Gears Tactics, Liftoff: Drone Racing, Observer: System Redux, Planet Coaster: Console Edition, Tetris Effect: Connected, Yakuza: Like a Dragon.

Además, el 12 de noviembre llegaron Final Fantasy VIII Remastered (consola y PC) y Streets of Rogue para PC. El 13 de noviembre llegaron Call of Duty: Black Ops Cold War, también optimizado para las nuevas consolas, además de The Sims 4: Snowy. Mientras que el día de mañana, 17 de noviembre, llegará, optimizado para PC, Halo MCC: Halo 4 así como River City Girls para consola y PC. También, los gamers podrán disfrutar de Star Renegades a partir del 19 de noviembre.

Por otro lado, a los gamers que les gustan los piratas les dará gusto saber que Sea of Thieves será optimizado para Xbox Series X y Xbox Series S. Para la primera, correrá a 60fps con resolución 4K; mientras que para la Series S tendrá los mismos fps con resolución de 1080p. Esta versión optimizada también estará disponible para los jugadores existentes vía Smart Delivery desde el lanzamiento de las consolas.

Desafortunadamente, no todo son buenas noticias. Es triste saber que algunos juegos dejarán de estar disponibles en Xbox Game Pass tanto para consola como para la PC. Los cuatro juegos que ya no forman parte de este servicio, desde el 16 de noviembre, son los listados a continuación: Darksiders III, Munchkin, The Thalos Principle y Tracks: The Train Set Game.