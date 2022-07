As Dusk Falls ya está disponible para PC, Xbox Series X/S y Xbox One

El juego narrativo de aventuras As Dusk Falls ya está disponible para PC, Xbox One y Xbox Series X/S.



¿Dónde conseguir As Dusk Falls?



El juego está disponible a través de Steam digital, Xbox Marketplace, Xbox Game Pass y PC Game Pass. Echa un vistazo al tráiler de lanzamiento a continuación.

Inspirada en programas de televisión de prestigio, As Dusk Falls cuenta la historia de dos familias y cómo tienen que lidiar con el sacrificio.



Los jugadores asumen el papel de personas atrapadas en un robo en 1998 que salió mal en un pequeño pueblo de Arizona, y tienen que lidiar con todas las repercusiones.



Modo multijugador



Si bien cuenta con multijugador, As Dusk Falls no tiene emparejamiento en línea. El modo multijugador hace que los jugadores voten sobre las decisiones del juego, y las decisiones más votadas influyen en el resultado de la historia. El desarrollador INTERIOR NIGHT también ha detallado las características de accesibilidad en As Dusk Falls.



Juega como quieras

Hay tres modos para elegir en As Dusk Falls. En solitario, multijugador y transmisión. El modo solitario es para los jugadores que quieren tener el control total de su propia historia y jugar sin la participación de más personas.



El modo multijugador te permite crear un lobby e invitar hasta a siete amigos a jugar: en línea, co-op local o una combinación. El modo de transmisión se conecta a una cuenta de Twitch y permite que el o la streamer transmita el juego, y su chat tendrá opción para que los demás voten por las opciones en la pantalla.

Los votos se contarán en tiempo real a medida que se ingresen en el chat.

