¿Dónde está la papelera de reciclaje en Android?

Si eres un poco despistado y has eliminado archivos o elementos importantes de tu smartphone y quieres recuperarlos, entonces deberías tener muy presente en dónde se encuentra la papelera de reciclaje de tu Android.



Pero antes de avanzar debes saber que esta papelera no es como la que encontramos en una PC, de hecho, para la mala suerte de muchos, nuestro Android no cuenta con una papelera de reciclaje universal y centralizada.



Sin embargo, muchas de las aplicaciones que tenemos descargadas en el celular sí cuentan con papelera y las cuales pueden ayudarnos a recuperar aquellos elementos eliminados antes de que se cumpla un periodo de tiempo.



En Tech Bit te contamos más acerca de las funciones de papelera que puedes encontrar en Android y que te ayudarán a recuperar todo lo que eliminaste en algún momento.

Papelera de reciclaje en Android



Aunque no hay una papelera de reciclaje independiente como la que podemos encontrar en Windows, Google ya ha estado trabajando en la creación de un sistema de papelera con una API universal y fácil de incorporar a los desarrolladores.



De hecho, en Android 12 ya se puede encontrar en la parte de Almacenamiento la opción de Papelera en donde se encontrarán todos los elementos que se han eliminado desde Google Files, sin embargo, otros elementos del celular aún no aparecen aquí, aunque se espera que en algún momento esta papelera pueda funcionar como un elemento centralizado en donde se puedan gestionar todos los elementos eliminados.



Aún así, puede que te interese saber que muchas de las aplicaciones que están instaladas en tu smartphone tienen una papelera de reciclaje y pueden ser de gran utilidad para recuperar tus archivos eliminados.



Papelera de Google Files



Google Files podría convertirse en la papelera universal de Android, sin embargo, por el momento cuenta con su papelera independiente, la cual almacena todos los archivos que eliminas.



Para ingresar a esta papelera deberás abrir la aplicación de Google Files en tu dispositivo móvil. En el panel lateral de la app habrá varias opciones y una de ellas es la Papelera en donde podrás encontrar todos los archivos que has eliminado durante los últimos 30 días y los cuales aún puedes restaurar.



Después de 30 días, estos archivos se eliminarán de forma automática.



Papelera de Gmail



Gmail también cuenta con una papelera en donde van a parar todos los correos electrónicos que borras. Para recuperar los correos eliminados tendrás que checar la papelera antes de que pasen 30 días, ya que después de este tiempo se eliminarán automáticamente.



Para ingresar a la papelera deberás abrir la aplicación de Gmail en tu celular y pulsar las tres líneas que están en la parte superior izquierda. Entre las opciones viene una que dice Papelera. Ingresa ahí para recuperar tus correos electrónicos.



Papelera de Google Fotos



También en Google Fotos puedes encontrar una papelera en donde llegarán todas las fotografías y videos que elimines. De hecho, cada vez que eliminas un archivo multimedia, en la pantalla te aparecerá una leyenda que dice que la imagen o el video pasarán a la papelera.



Para ingresar a la papelera ingresa a Google Fotos y posteriormente a Biblioteca. En una de las opciones viene Papelera, al entrar ahí encontrarás todas las fotografías y videos que has eliminado durante los últimos 60 días, si es que tus fotos tienen copia de seguridad, en caso de que no, entonces las imágenes y videos durarán aquí 30 días.



Después de este periodo se eliminarán todos los archivos automáticamente.



Papelera de Contactos



La aplicación de contactos de Google también cuenta con una función de papelera en la que podrás recuperar los contactos que has eliminado recientemente.



Para acceder a la papelera de la app debes ingresar al panel lateral y tocar la opción de Papelera, ahí verás a tus contactos eliminados y desde qué dispositivo se eliminaron. Tendrás 30 días para recuperar tus contactos, de lo contrario se eliminarán de forma automática.

