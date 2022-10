Desinstala estas apps porque las usan para robar tu WhatsApp

Recientemente se han incrementado los reportes por robo de cuentas de WhatsApp. Este crimen se está cometiendo con el fin de suplantar identidades y obtener beneficios económicos por medio de estafas.

A través del patrullaje cibernético se ha detectado que el robo de cuentas de WhatsApp puede estar asociado con ciertas aplicaciones que no pertenecen a Meta, las cuales poseen un malware que extrae información personal de los dispositivos móviles para posteriormente generar fraudes con ella.



Foto: Pixabay

Las aplicaciones maliciosas desarrolladas por terceros, asociadas al robo de WhatsApp, están disponibles para el sistema operativo Android. Estas apps prometen ser herramientas que optimizan el servicio de mensajería, pero en realidad son solo un vehículo para robar tu identidad.

La lista de apps con malware es cada vez más extensa. Sin embargo, cuerpos de seguridad locales, como la Unidad de Policía Cibernética de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), ya se encuentran trabajando para desmantelar estas redes de estafa.

Entre las aplicaciones peligrosas, en cuanto al manejo y usurpación de datos, se encuentran: HeyMods, HeyWhatsApp, AppUpdater for WhasPlus 2021 GB, Yo FM HeyMods y Theme Store for Zap.

Todas estas aplicaciones están disponibles para su descarga en Google Play Store, APKSFree, iDescargar, y en otras tiendas virtuales.



Foto: Pixabay

El mismo Will Cathcart, líder de WhatsApp, ha explicado por medio de un hilo de Twitter los peligros de descargar aplicaciones de mensajería modificadas y recomienda instalar WhatsApp únicamente desde el link original de descarga.

Reminder to @WhatsApp users that downloading a fake or modified version of WhatsApp is never a good idea. These apps sound harmless but they may work around WhatsApp privacy and security guarantees. A thread:

— Will Cathcart (@wcathcart) July 11, 2022