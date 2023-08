La Inteligencia Artificial ha revolucionado algunas prácticas cotidianas que se tenían hasta ahora, como el apoyo en la creación de textos académicos, científicos, obras artísticas como pinturas o poemas, así como actividades laborales de las empresas.

Sin embargo, una de las Inteligencias Artificiales que más ha llamado la atención en los últimos meses es el ChatGPT, que desde su aparición se le ha utilizado también para contar chistes, crear pláticas naturales como si se tratara de un amigo, o incluso predecir cuándo y cómo será el fin del mundo.

Ante esta última premisa, te presentamos a continuación todo lo que dijo esta aplicación de chatbot inteligente que estamos seguros, dará curiosidad a más de una persona.

Imagen: Freepik

¿Qué dijo ChatGPT sobre el fin del mundo?

Fox News USA dio a conocer las respuestas de la Inteligencia Artificial después de que se le preguntara sobre el fin del mundo. Antes de dar los posibles resultados; en la aplicación se mencionó lo difícil que representaba esa pregunta, ya que hablar de algo tan delicado como el fin del mundo está sujeto a muchas variables.

No obstante, el cuestionamiento dio por resultado cuatro diferentes respuestas que fueron las siguientes:

Cambio climático

La primera de las respuestas fue que el daño climático iba a ocasionar la destrucción del mundo. El alza del nivel del mar, el clima con temperaturas muy drásticas y la limitación de alimentos iban a generar que la humanidad se extinguiera por las malas condiciones que tienen para vivir.

Armas nucleares

No sería la primera vez que la humanidad haga uso de armas químicas para lograr un fin. ChatGPT agregó que “actualmente" las amenazas de un conflicto global que involucre armas nucleares son bajas, pero las tensiones geopolíticas y los conflictos regionales podrían escalar y tener consecuencias devastadoras”.

Desarrollo tecnológico

Irónicamente, un chat con inteligencia artificial, mencionó que el desarrollo de las tecnologías podría ocasionar el fin de la humanidad. Mencionó que la automatización de los trabajos podría ser preocupante para la esfera económica y social, contribuyendo a una inestabilidad y malestar generalizado.

Pandemia

Por último, la otra opción, quizá igual de cercana o más para nosotros a comparación de las otras, es la de las pandemias. ChatGPT menciona que la crisis de salud pública podría ser un gran problema, además de que “la rápida propagación de enfermedades infecciosas, particularmente en un mundo globalmente interconectado, podría provocar enfermedades generalizadas, muerte y trastornos sociales y económicos”.

Cualquiera que sea el fin que nos espere, lo cierto es que estas hipótesis no son tan lejanas a lo que como seres humanos hemos previsto o visualizado. Es cierto que si no se hace un manejo y cuidado de nuestro medio ambiente de forma consciente, cualquiera de estas opciones no podría ser tan errónea a lo que podría pasar.

Imagen: Freepik

