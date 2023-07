Es usual que todas o casi todas las contraseñas de Wi-Fi que no sean de uso público, cuenten con una contraseña de seguridad con la finalidad de que no cualquier persona pueda conectarse a ella. No obstante, son comunes actualmente las aplicaciones, videos o trucos que realizan otras personas para acceder al Internet ajeno de manera no autorizada.

Para quienes están deseando saber cómo hacer para proteger aún más su Wi-Fi y que no ser víctima del robo de Internet, además de datos, en esta ocasión te compartimos una técnica para ocultar tu Wi-Fi y los consejos para mantener tu cuenta segura.

Imagen: Unplash

Leer también: El truco para saber quién tiene guardado tu número de WhatsApp

¿Cómo ocultar el wifi de tu casa para evitar un hackeo?

En la página RottenWifi se menciona que es una buena alternativa ocultar la red Wi-Fi de tu casa si quieres mantener a salvo tu Internet de intrusos. No obstante, señala que no es una opción definitiva, ya que si bien te protege de pequeños intrusos, los profesionales de informática no tendrán mayor problema con meterse a tu cuenta.

En su sitio web comentan que cada red inalámbrica tiene un identificador específico que es de apoyo para navegar hacia la señal. Afirman que “Esta transmisión de SSID anuncia la presencia de su red a los dispositivos móviles que lo rodean”.

Uno de los inconvenientes, quizá el más latente, es que si se modifica la configuración del enrutador para detener la transmisión, se deberá hacer la conexión del Wi-Fi a los dispositivos de manera manual uno por uno, algo que ocupa tiempo.

Por otro lado, el sitio Make Use Of también comenta las complicaciones que puede tener ocultar el Wi-Fi con este proceso, ya que esto no confirma la seguridad total de las redes inalámbricas y, por el contrario, puede ser molesto para el propietario. Aun sabiendo eso, si aún quieres hacerlo, los pasos a seguir son los siguientes.

Accede a la configuración de tu enrutador ingresando la dirección IP en el navegador. Encontrar la sección que diga “Inalámbrico”, “Configuración inalámbrica” o similar. Luego te aparecerá una opción que diga “Avanzado” donde deberás hacer clic. Aparecerá un apartado donde se leerá “SSID” o un apartado con esta palabra. Ahí deberás seleccionar la opción para hacer las modificaciones pertinentes. En dicha sección saldrá la posibilidad de modificar el SSID, ya sea cambiar el nombre u ocultarlo. Ya dependerá qué quieras hacer, si le das en la casilla para ocultar o habilitar. Sin ningún problema podrás cambiar de acción las veces que necesites.

Con estos sencillos pasos, en automático se borrará el nombre de tu red inalámbrica cuando quieras ver las redes conectadas cerca de ti. Los dispositivos que previamente se conectaron a ella permanecerán activos, sin embargo, en caso de ingresar uno nuevo, deberás anotar uno por uno los caracteres de tu red para posterior escribir la contraseña.

Finalmente, si esta opción al final no te resulta del todo convincente, Make Use Of nos brinda otras alternativas para mantener nuestro wifi seguro, las cuales son:

Cambiar periódicamente la contraseña de acceso.

Usar una contraseña complicada y con seguridad alta.

Deshabilitar las funciones WPS y UPnP.

Imagen: Freepik

Leer también: WhatsApp anuncia los mensajes de video; así funcionan

Recibe todos los viernes Hello Weekend, nuestro newsletter con lo último en gastronomía, viajes, tecnología, autos, moda y belleza. Suscríbete aquí: https://www.eluniversal.com.mx/newsletters

Contesta esta encuesta y participa en el sorteo de tarjetas de regalo de 50 dólares.