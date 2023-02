¿Cuál es la red social favorita para ligar de los mexicanos?

La tecnología poco a poco se ha introducido en diversos aspectos de la vida cotidiana de las personas, desde hacer el super, las tareas del hogar, prender o apagar luces, hacer trabajos por nosotros y un sinfín de etcétera y el amor no es una excepción.



Dicho lo anterior, las apps de citas se han convertido en el nuevo “cupido digital” entre los solteros que buscan pasar este 14 de febrero en pareja. No obstante, si hablamos de México y del “ligue por internet”, las personas prefieren ser un poco más tradicionales, al utilizar plataformas ya conocidas, como Facebook, Instagram o WhatsApp.



“En México, 61.3 por ciento de los internautas, que equivale a 54.8 millones de personas, declaran que han empezado una relación de amor o amistad a través de internet en algún momento, lo que representó un incremento de 10.7 por ciento en relación a lo reportado en 2021″, según el estudio “El amor en los tiempos de las telecom-2023", que cada año es elaborado por The Competitive Intelligence Unit (The CIU).

¿Qué app utilizan los mexicanos para ligar?



Si bien hoy en día en el mercado digital existen diversas opciones destinadas apra este fin, como Tinder, Bumble, Grindr, Badoo o Happn, como se señaló anteriormente, los mexicanos prefieren utilizar plataformas más tradicionales, o por lo menos que llevan más tiempo en el mercado. Es el caso de Instagram, app propiedad de Meta que cuenta con el 50.9 % seguida por WhatsApp con 47.2%, las apps de citas 41.3% y Facebook con un 39.4%.



Cabe señalar que las nuevas tecnologías no ahn desplazado del todo a los métodos todavía más tradicionales, ya que algunos mexicanos todavía siguen utilizando las llamadas telefónicas en un 11%, el correo electrónico con un 6.4% y mensajes cortos o SMS en un 4.1%.





Tinder, la reina de las apps de citas



Pasando al terreno de las apps para citas o para romancear, se encuentran "muy bien posicionadas. En México, cuatro de cada 10 usuarios de internet han usado alguna aplicación de ligue, lo que se explica por la alta penetración de equipos inteligentes y paquetes de datos cada vez más accesibles”, detalló el estudio.



De entre dichas aplicaciones, Tinder sigue siendo la app más popular entre los mexicanos, ya que es utilizada por el 72.7% de la población. Por tanto, Tinder sigue siendo la reina de las apps de citas, pero por una diferencia muy pequeña, ya que en segundo lugar se encuentra Bumble con el 68.2%.



Otras plataformas utilizadas para ligar digitalmente en México son Grindr con 13.6%, Badoo con 11.4% y Happn con 6.8%.





¿Qué tan efectivas son las apps de citas?



De acuerdo con los mexicanos que han utilizado las apps de ligue para conseguir pareja, muchos de ellos señalaron que en promedio, las utilizan 3.5 veces a la semana.



Asimismo, indicaron que dichas apps son muy efectivas, ya que en promedio, los mexicanos tienen 19.6 “matches”. Por tanto, el 90.4% de los usuarios han tenido al menos una cita, mientras que 54.6% las llevan a cabo de forma continua.



¿En qué se fijan los mexicanos para buscar a su pareja?



De acuerdo con The CIU, en los aspectos en los que se fijan los mexicanos al momento de buscar su media naranja, destacó que 9 de cada 10 mencionaron intereses en común, 73% que sea guapo o guapa y 68% la edad.





¿Es seguro ligar con apps?



Bien es cierto que incluso en el amor o en el ligue, no todo es “miel sobre hojuelas”, ya que 3 de cada 4 usuarios de aplicaciones de ligue consideran que estas presentan riesgos para su seguridad o integridad, por lo que 25% se sienten “algo inseguros” y 20.5% “muy inseguros” al momento de utilizarlas.



Los principales riesgos que los usuarios perciben son contactar perfiles falsos (84.1%), actos delictivos (81.8%), robo de identidad (61.4%) y ciberacoso (59.1%).



Y la precaución está justificada, ya que 1 de cada 5 usuarios se ha visto afectado por el uso de estas plataformas. De ellos, la mitad ha contactado perfiles falsos, 2 de cada 10 ha sido víctima de clasismo o ha sufrido robo de identidad y 14% de ciberacoso.



Ante estas malas experiencias los usuarios han adoptan ciertas medidas de seguridad para tener un encuentro agradable. En específico, prácticamente todos los usuarios buscan que los perfiles tengan más de una foto, mientras que 86% buscan que sean perfiles verificados y 63% procuran tener conversaciones largas antes de conocer al enamorado en potencia.

