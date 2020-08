Crash Bandicoot 4: It’s About Time tendrá un nuevo modo de juego y nuevos personajes

El marsupial más querido de la PlayStation está próximo a embarcarse en una nueva aventura, por lo que después de haber regresado con una remasterización de sus tres primeros títulos, Crash Bandicoot está de vuelta con Crash Bandicoot 4: It's About Time.

Al respecto, la compañía Sony anunció que agregó un modo de juego nuevo llamado: Modo N.Verted: un modo de espejo alimentado con bayas Bumpa que permite a los jugadores atravesar tierras baldías de neón, viejos sets de películas antiguas que aumentan la velocidad de juego y otras nuevas tomas del mundo de Crash.

De igual manera, el título contará con nuevos personajes jugables del multiverso Crash Bandicoot, incluido Dingodile, mitad dingo, mitad cocodrilo. Después de Crash Bandicoot: Warped, Dingodile colgó su viejo combo lanzallamas y se retiró de una vida de villanía. Pero ahora está de vuelta.

Para hacer más llamativa la experiencia de juego, este nuevo título también incluirá varios desbloqueables cuando se lance el próximo dos de octubre de 2020. Cabe señalar que los jugadores de PlayStation también podrán disfrutar de varios aspectos adicionales.

El estilo de juego de Crash Bandicoot 4: It's About Time, se debe a la participación del desarrollador Toys for Bob, quien colaboró en Beenox para crear presentaciones únicas en este modo, el cual se llama “Modo N.Verted”.

Esta toma de niveles toma el concepto de modo espejo y lo cambia de fase a dimensiones completamente nuevas, brindando a los jugadores perspectivas alternativas, efectos de sonido, música y, en algunas dimensiones, transformaciones adicionales para la experiencia de juego.

Es así que los gamers podrán dominar todos los mundos nuevamente al jugar en modo N.Verted, ganando bayas Bumpa en lugar de frutas Wumpa, con oportunidades de acumular aún más recompensas.

“Este es el primer juego nuevo de la serie Crash Bandicoot en más de una década, por lo que sentimos que era importante introducir un estilo de juego completamente nuevo”, dijo Paul Yan, Director Creativo y Co-Studio Head de Toys for Bob. “Nos asociamos con nuestros buenos amigos en Beenox para ayudarnos a desarrollar el modo N.Verted, y ellos trajeron la misma pasión y experiencia que se utilizó en el increíble Crash Team Racing Nitro-Fueled”.

Con la finalidad de personalizar más la experiencia de juego, Toys for Bob reveló que habrán desbloqueables para Crash y Coco que serán desbloqueados por jugadores que ganan gemas y completan desafíos a lo largo del juego.

Se trata de elementos completamente cosméticos, los cuales dan a los bandicoots docenas de disfraces y atuendos para usar en todos los niveles mientras muestran sus logros.

Desde atuendos piratas, trajes espaciales, mamelucos de unicornio, escamas de dinosaurios y más: necesitarás muy buenas habilidades para desbloquear cada aspecto en el juego.

Cabe señalar que llegarán primero a PlayStation dos juegos de aspectos adicionales para Crash y Coco que se otorgan automáticamente después de que los jugadores completan el segundo nivel del juego y acceden al Mapa dimensional. Estos aspectos, denominados “Marsupus Erectus” y “Serious Upgrade”, estarán disponibles en otras plataformas no antes del 31 de diciembre de 2021.

Crash Bandicoot 4: It's About Time estará disponible para PlayStation 4, PlayStation 4 Pro, Xbox One y Xbox One X el 2 de octubre de 2020. Las preventas están disponibles ahora por un precio minorista de 59.99 dólares.