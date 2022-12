Convence a su madre para paguarle cirugía plástica en la nariz, descubrimiento se vuelve viral

La historia de Ava Louise se volvió viral luego de que le contara en las redes sociales cómo convenció a su madre de que le pagara una cirugía plástica de nariz. Como la joven es modelo la mujer nunca sospechó lo que su hija escondía detrás de su imploración. Ella solo le dijo que la necesitaba porque “no podía respirar”.

Desde su cuenta de TikTok fue revelando los detalles de su mentira. La modelo de 24 años comenzó explicando que la excusa que le dio a su madre fue que tenía el tabique desviado. Lo que nunca sospechó fue que tras la cirugía plástica el médico le terminaría revelando lo que hallaron dentro de su nariz.



En el video de TikTok Ava Louise detalló que en verdad le daba pánico revelarle que era una piedra de cocaína lo que tenía atorado. “Apuesto a que ahora puedes respirar”, le dijo el cirujano al salir de la operación. “Estoy bastante segura de que el médico pensó que era solo mucosidad, pero mi mamá se dio cuenta de inmediato”, explicó la joven ante los medios locales.

En el video la joven confesó que cuando iba a la universidad tanto ella como sus compañeros eran “unos absolutos degenerados”. Fue en la pandemia cuando se enamoró de quien no debía y empezó a consumir. “Mi exnovio solía ser traficante, así que tenía un suministro ilimitado”, reveló aunque aclaró que ya dejó esa vida.