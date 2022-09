Conoce las nuevas HERO11 Black y HERO11 Black Mini

La firma GoPro presentó dos nuevos equipos que serán los mejores acompañantes para los amantes de los deportes extremos; las HERO11 Black y HERO11 Black Mini.



HERO11 Black



Este modelo cuenta al igual que la generación anterior, con dos pantallas LCD, una trasera táctil de 2.7 pulgadas y una frontal de 1.4 pulgadas, soporte integrado, un botón superior y uno frontal, y un cuerpo resistente al agua hasta 10 metros de profundidad.



Esta cámara está potencializada por un procesador GP2, lo que le permite grabar hasta 5.3K a 60 fps y 4K a 120 fps.

Algo a resaltar en este equipo es su sensor CMOS de 1/1.9" de 27 MP, mismo que le permite grabar en profundidad de color de 10 bits, junto con un recién estrenado campo de visión HyperView, mejor estabilización de video HyperSmooth 5.0 y TimeWarp 3.0, mejorado con captura en 5.3K.



Cabe señalar que las fotos pasan a ser de 27 MP como máximo, un salto interesante de los 23 MP del modelo anterior.



Asimismo, al momento de grabar video, incluye una nueva función llamada "Full frame” que permite capturar todo lo que ve el sensor, siendo el resultado una imagen de proporción 8:7 y resolución 5,3K, algo muy útil para editar vídeos en diferentes proporciones, para plataformas como YouTube o TikTok, por ejemplo.



La Hero 11 Black mantiene todas las ventajas de las cámaras GoPro, lo que significa que incluye la estabilización de video HyperSmooth, que ahora llega a su quinta versión con mejoras en los momentos de mayor movimiento.



HERO11 Black Mini



La nueva cámara Mini de GoPro tiene como principal característica, que cuentas con el mismo hardware de la versión normal, pero en un formato más pequeño.



Esto quiere decir que este equipo cuenta con el mismo sensor estrenado en la Hero 11 Black, mismas funcionalidades y mismo software. No obstante, no incluye la pantalla frontal ni la trasera, solo un pequeño panel superior LCD que muestra la configuración activa y algunos datos más, además de incluir un único botón, aunque si cuenta con doble soporte para colocarla en casi cualquier lugar.



Precio y disponibilidad



Estos dispositivos ya se encuentran disponibles en México y el mundo, por medio de la tienda en línea de GoPro y distribuidores autorizados.



Asimismo, ya puedes consultar los precios para adquirir una de estas cámaras:

HERO11 Black: 11,899 pesos

HERO11 Black Mini: 9,499 pesos

