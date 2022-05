Conductora del metro de la CDMX se hace viral por dedicar canciones a usuarios

Uno de los transportes públicos más utilizados por los habitantes de la Ciudad de México es el Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro.



Asimismo, si bien varios citadinos están familiarizados con los vagones, los andenes, las estaciones y transbordos y sobre todo, las grandes cantidades de personas que transitan por sus espacios en horas pico, por fin los internautas pudieron conocer qué es lo que sucede dentro de las cabinas de los conductores.



Operadora se vuelve viral por dedicar canciones mientras conduce el metro



El misterio fue resuelto gracias a Jessica Anahí López, trabajadora del metro, quien a través de su cuenta de TikTok, en donde se le conoce como “La conductora”, presenta a sus seguidores cómo son los recorridos que hace sobre la Línea 9 que va de Pantitlán a Tacubaya.

No obstante, @hhannylovehh no solo se limita a presentar parte de su trabajo, ya que dedica algunas canciones, al tiempo que muestra los recorridos que hace desde el tren, deleitando así a sus seguidores e internautas en general.



Con estilo y sin reprochar las peticiones, la tiktoker consciente a los usuarios del metro con las canciones que le piden, sin importar el género, ya que cualquier canción puede amenizar el viaje.



La música de las dedicatorias es bastante versátil ya que se puede escuchar “Se pareció tanto a ti” del Grupo Niche; “Te he prometido” de Leo Dan; Almohada” de José José; “Infinity” de Jaymes Young, “No me Llames más” de Alcalde La Sonora y "Dime qué pasó” de The Latin Brothers, entre otros temas más.



Tal ha sido el éxito y la aceptación por parte de los internautas, que hasta el momento, la tiktoker y conductora del metro cuenta con más de 115 mil seguidores y 1.2 millones de “Me Gusta” en su cuenta.





Cabe decir que gran parte de sus videos son grabados cuando hace su recorrido hacia Pantitlán, sobre todo en las estaciones Velódromo, Ciudad Deportiva y Puebla, debido a que estas estaciones son de tramo elevado y por lo tanto, tienen una mejor visión panorámica.



Tiktokers reaccionan a dedicatorias en el metro



Debdo a su popularidad, una buena cantidad de usuarios del metro y seguidores, le han escrito para que su mensaje aparezca en alguno de los videos que realiza con vistas panorámicas de la ciudad acompañados por una canción.



“Me dedicas uno con ‘Historia de dos amantes’ porfis. Saludos desde Huejotzingo, Puebla”; “Hola Jessica saludos desde Medellín, Colombia, le puedes dedicar una canción para mi esposa por favor”; “Qué hermosa vista de Ciudad Deportiva a Velódromo. Mi México lindo saludos”; “Mexicanos siempre dándole el toque especial al trabajo para darle sabor a todo lo que hace”, son algunas de las peticiones y comentarios que tienen sus videos.



Tiktoker responde dudas de usuarios sobre el metro



Además de realizar dedicatorias con canciones ilustradas con parte de sus recorridos en el metro de la CDMX, Jessica también responde algunas de las dudas que tienen los usuarios acerca del funcionamiento del metro y sus trenes, además de mostrar partes del servicio que no son accesibles para el público en general.



En uno de sus videos más populares, la joven muestra el final de su recorrido en las noches, donde se puede verse el final de la estación a oscuras.



Igualmente, la tiktoker explicó en otro video porqué el metro no avanza a pesar de que tenga el semáforo en verde. Esto se debe a que hay una señal parpadeante en la parte superior llamada "Despacho bajo orden", representada por una flecha hacia abajo y un triángulo.



“Es una indicación de que no puedo avanzar hasta que se extinga dicha señal. Se establece por diferentes razones entre ellas porque el regulador hace retención de los trenes por cualquier situación que se presente a lo largo de la línea”, explicó la operadora.





Cuando vean q no avanza el tren ya sabrán que tiene establecida dicha señal.. paciencia y sobre todo no enfadarse con el conductor #cdmx ♬ Blinding Lights - The Weeknd @hhannylovehh Cuando vean q no avanza el tren ya sabrán que tiene establecida dicha señal.. paciencia y sobre todo no enfadarse con el conductor #usuariosdelmetro

“¿Cómo sabes cuando ya puedes avanzar, te avisan por micrófono?”; “¿tú haces ese cambio de agujas?”; “¿qué tan difícil es cuando llueve y sales del túnel?”; son algunas de las preguntas que realizan los usuarios.



