Compra una casa, encuentra una puerta secreta y se lleva una sorpresa

En TikTok se han vuelto virales últimamente videos de personas que alquilan o compran una casa y terminan descubriendo que en la misma hay habitaciones o pasadizos secretos que antes no habían visto al momento de adquirir la propiedad.

En las últimas horas se conoció el caso de una mujer en Estados Unidos una casa antigua que perteneció a un futbolista. En la propiedad la mujer encontró una pileta y una puerta secreta, la cual pensaba que llevaba a una zona de servicio.

Sin embargo luego se dio cuenta de que estaba equivocada, y que la puerta no llevaba a un servicio, sino que lo hacía hacia un acceso oculto que derivaba en un antiguo sauna, una ducha y un lavatorio.

Foto: Casa. Fuente: Pexels

La nueva propietaria de la casa decidió compartir su descubrimiento en TikTok. La respuesta de los usuarios fue inmediata, quienes también se prendieron al juego del asombro por el anexo de sus instalaciones. “Si no figuraba en los puntos de venta, lo más probable es que nunca obtuvieran los permisos para construirlo. Tuvieron que ocultarlo para venderlo”, dijo la mujer.

“¿Cómo es que es secreto, ya que no te preguntaste dónde estaba el equipo de la piscina, como el filtro?”; “Es como descubrir que tu coche tiene motor después de conducirlo durante ocho años” y ¿Compraste esta casa sin entrar en todas las habitaciones?”, le cuestionaron a la mujer algunos usuarios de las redes sociales, quienes no podían creer que la mujer no se diera cuenta antes de hacia dónde conducía la puerta.



Foto: Sauna. Fuente: Pexels

Como mencionamos al comienzo de la nota, este no es el único caso de un nuevo inquilino o dueño que descubre en su casa pasadizos, habitaciones tapadas, escaleras que llevan a nuevas habitaciones, o incluso armarios con doble fondo.