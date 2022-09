Cómo usar Twitter durante un desastre natural o emergencia

Por su inmediatez, Twitter se ha convertido en una herramienta de comunicación durante tiempos de crisis, acortando tiempos y mejorando la eficacia de las intervenciones de emergencia.



Durante un desastre ocurren diferentes afectaciones (por ejemplo, la saturación de las líneas telefónicas), por lo que los medios digitales entran en acción para actualizar su estado y avisar a familiares y amigos.



Cómo usar Twitter durante una emergencia



Si bien, no hay forma de predecir cuándo llegará la próxima emergencia, sí hay algunas recomendaciones que podemos tomar en cuenta a la hora de usar Twitter durante una situación de desastre o urgencia:



Optimiza tu perfil



Utilizando palabras clave y hashtags o etiquetas en tu biografía y nombre de la cuenta, para que sea encontrado fácilmente.



Ejemplo: si eres una ONG, medio, organización de fact-checking, médico, etc., decirlo de una forma clara o mencionar a qué institución pertenecen hará que las personas te encuentren más rápidamente en Twitter.



Utilizar el hashtag o palabras claves con las que las personas se están refiriendo a la situación de emergencia también hará que tu perfil aparezca en los resultados de búsqueda al respecto, ofreciendo información sobre el papel de tu organización en las labores de respuesta de una forma directa.



Fija un tuit



Mantén un tuit importante, con la última información de la situación, fijado en la parte superior de tu Perfil. Asegúrate de actualizarlo.



Ejemplo: Si tienes acceso a algún listado con información verídica como nombres de personas o provisiones para donar en algún albergue, puedes fijar el tuit con esta información para que sea lo primero que los demás vean cuando ingresen a tu perfil.



Prepara una Lista de cuentas clave a seguir durante emergencias



Esto ayudará a compartir información crítica, así como a monitorear la conversación cuando la fijas en la página de inicio en tu teléfono.



Ejemplo: Frente a sismos, la Lista de @TwitterMexico (que incluye cuentas de gestión de emergencias en México) provee información sobre actividad sísmica a un clic de distancia, sin seguir muchas cuentas.



¿Qué herramientas de Twitter pueden ayudarme frente a una emergencia?



Controla tu Cronología para asegurarte de que conozcas la información más reciente. Al tocar el ícono de tres estrellas en la esquina superior derecha, puedes elegir ver “Tweets destacados“ o “Tweets más recientes“ para obtener publicaciones en orden cronológico inverso.



Activa las notificaciones de cuentas relevantes



Esto te enviará una notificación automática cada vez que publiquen un Tweet o tengan otra actividad como un Space. Recuerda que puedes desactivar las notificaciones en el momento que desees.



Si estás reportando actualizaciones de un lugar o situación específica, los Hilos te ayudan a agregar contexto cuando necesitas más caracteres. También son útiles durante las conversaciones en curso. No solo tienen que ser de texto, puedes hacer un Hilo de Tweets de audio desde un inicio.



Los Momentos ayudan a seleccionar los mejores Tweets para que las personas puedan encontrar toda la información en un sólo lugar. Puedes incluir Tweets de tu cuenta o de otras, y siempre puedes editarlo para mantener la información actualizada.



¿Tú y tus amigos quieren organizarse para apoyar rescatando mascotas, donando comida, ropa u otra forma? Pueden hacerlo directamente en Comunidades.



Las Comunidades de Twitter se crearon para dar a las personas un lugar exclusivo para conectarse, compartir y acercarse a las discusiones que más les interesan.



Los Tweets de las Comunidades pueden ser vistos por cualquier persona, pero sólo quienes pertenecen a la Comunidad pueden participar en la discusión.



Si deseas compartir una situación en vivo, discusión o conectar con personas, en tiempo real, Spaces es un formato muy efectivo y útil. Con Spaces puedes tener conversaciones de audio en directo en Twitter y al ser públicos, cualquiera puede unirse como oyente; esto incluye a quienes no te siguen.



Además, es el formato en Twitter con mayor visibilidad, ya que al estar en vivo, aparece al tope de la Cronología de todos tus seguidores.



