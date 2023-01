¿Cómo seguir los aviones de la captura de Ovidio Guzmán?

La recaptura de Ovidio Guzmán, hijo de Joaquín “El Chapo” Guzmán, en Culiacán, Sinaloa, provocó bloqueos carreteros y hasta el cierre del aeropuerto de Culiacán; para su detención el Gobierno mexicano usó dos aviones de la Fuerza Aérea Mexicana (FAM).

De acuerdo con las primeras versiones, las aeronaves FAM3526 - Boeing 737-8MC y FAM3527 - Boeing 737-8ZY habrían salido del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), Ciudad de México y aterrizaron en el Aeropuerto Internacional de Culiacán.

Posteriormente uno de ellos, el FAM3526 se quedó en el aeropuerto sinaloense y la aeronave FAM3527 despegó a las 10:00 horas de este jueves con rumbo a la Ciudad de México, donde se presume que se trasladó a Ovidio Guzmán, alias el “El ratón” a la Ciudad de México.

Lee tambien: Aeroméxico confirma que avión recibió disparo en aeropuerto de Culiacán



¿Cómo y dónde seguir el trayecto de los aviones que capturaron a Ovidio?

El trayecto de las aeronaves se puede seguir en la página Flight Radar, un sitio que muestra el tráfico aéreo de México y el mundo en tiempo real.

En el sitio puedes encontrar la posición del avión, la altitud, rumbo y velocidad.

Luego de los hechos ocurridos en Culiacán, Sinaloa, los aviones de la FAM que se utilizaron para la recaptura del hijo de “El Chapo” Guzmán se han vuelto los más monitoreados de este jueves 5 de enero en el sitio de Flight Radar.

Dos aviones Boing, de las Fuerzas Aéreas, despega del AIFA para enviar refuerzos a #Culiacán en el operativo para detener a Ovidio Guzmán. Para eso sirve ese aeropuerto, no para vuelos comerciales. pic.twitter.com/NPtlyIUaWE — Nestor Garcia (@NestorGarciaMX) January 5, 2023

Para poder ver la actividad de dichos vuelos, solo es necesario entrar al sitio web de Flight Radar y en el buscador escribir la matricula de las aeronaves.



Recordemos que se trata de la segunda captura de Ovidio Guzmán, pues el pasado 7 de octubre de 2019 el hijo de “El Chapo” Guzmán fue capturado en Culiacán.

Leer también: Ovidio Guzmán fue trasladado a la FGR en CDMX: Luis Cresencio Sandoval

En aquella ocasión el presidente Andrés Manuel López Obrador ordeño la liberación de Ovidio Guzmán para evitar la pérdida de vidas humanas.

“Se suspendió el operativo y se suspendió porque no quisimos poner en riesgo la vida de mucha gente. Y yo di la instrucción de que se detuviera el operativo porque lo más me importa es la vida”, expresó el mandatario en una de sus más recientes declaraciones sobre el tema, el 27 de mayo de 2022.



Recibe todos los viernes Hello Weekend, nuestro newsletter con lo último en gastronomía, viajes, tecnología, autos, moda y belleza. Suscríbete aquí:

https://www.eluniversal.com.mx/newsletters