¿Cómo saber quién entra o mira tu perfil de Facebook?

Facebook es una de las redes sociales con más usuarios a nivel mundial. De acuerdo con Statista, a finales de 2021 había 2,000 millones de usuarios diarios visitando esta plataforma, lo cual la convierte en la red social número uno.



Con las funciones que ofrece se pueden realizar una infinidad de cosas como, por ejemplo, compartir estados e historias, subir imágenes y videos, reaccionar a otras publicaciones, enviar mensajes, etcétera.



Sin embargo, también ha sido una pieza clave para conocer de fondo a otras personas, solo basta con espiar un poco su perfil para conocer sus gustos e intereses y un poco más sobre su vida privada.

A esto en la comunidad digital se le llama stalkear, que se refiere a la acción de revisar varias veces el perfil de una persona para ver todo el contenido que comparte aquí. Esto ha provocado muchas veces que los usuarios se queden con la curiosidad de saber quién de sus contactos de Facebook visita su perfil con recurrencia.



Y aunque parece imposible saberlo, la realidad es que hay un truco muy sencillo que te permitirá saber quién ha espiado tu perfil en los últimos días. En Tech Bit te damos los detalles sobre cómo hacerlo.



Descubre quién revisó tu perfil de Facebook



Sin duda, Facebook es de las redes sociales que nos permiten enterarnos de muchas cosas, desde noticias mundiales hasta la información que rodea la vida “privada” de tus amigos y contactos.

Por ello, el interés de muchos es saber quién revisa su perfil, ante ello, existe un sencillo truco que te ayudará a descubrirlo.



Solo sigue estos pasos y pronto conocerás quienes te stalkean en esta red social:



Ingresa a Facebook desde tu computadora e inicia sesión.

Dirígete a tu perfil personal.

Una vez que estés ahí, presiona la tecla F12 o bien Ctrl + U.

Al hacerlo se abrirá automáticamente una pantalla con el código HTML de Facebook.

Cuando esté abierto este código, presiona Ctrl +F.

De nuevo se abrirá una ventana que dice “Find by staring, selector o XPath”, y te aparece un pequeño recuadro para escribir y buscar.

Ahí deberás introducir la palabra Buddy_ID y pulsa la tecla Enter.

En el código HTML se subrayarán las partes en donde viene la palabra Buddy_ID y a un lado habrá un número de extensión que está ligeramente variable.

Copia uno de esos códigos.

Abre una nueva ventana de Facebook con la URL www.facebook.com/ y después de la diagonal escribe el código que copiaste.

Esto te redirigirá al perfil de la persona que revisó tu perfil de Facebook en los últimos días.

Para descubrir a todos los usuarios que han revisado tu perfil, debes escribir cada uno de los códigos que encuentres después de un “Buddy_ID” en la URL de la plataforma.



Para que este truco funcione, es sumamente importante que copies exactamente el número que aparece después de “Buddy_ID” ya que si hay algún error en un digito, lo más seguro es que te aparezca en la pantalla el mensaje de que existe un error o que el contenido no está disponible.



En algunos casos no será necesario copiar código por código, ya que en algunos códigos HTML aparece delante o debajo de “Buddy_ID” el nombre de usuario a quien pertenece este código. En caso de que en tu ordenador no se muestre de esta forma, entonces será necesario copiar cada uno de los códigos que te arroja en la pantalla.



Como puedes ver, el truco es demasiado sencillo, además que no pone en riesgo tu información privada y lo mejor es que en está ocasión ya no te quedarás con la curiosidad de saber quién ha estado revisando tu perfil de Facebook.

