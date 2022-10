¿Cómo rescatar tu cuenta hackeada de Apple, Facebook y Google?

De acuerdo con diversas compañías de ciberseguridad, los hackers o piratas informáticos están en constante actualización de sus métodos para hacerse con las contraseñas y demás datos de usuarios de la we para sus propios fines.



“[Los piratas informáticos] toman esas credenciales y, de manera automática, las van a comparar con todas las demás cuentas en la web”, señlaó Lisa Plaggemier, directora ejecutiva de National Cybersecurity Alliance.



Incluso si no reutiliza exactamente la misma contraseña en otras cuentas, el software utilizado por los hackers puede generar fácilmente iteraciones hasta que obtengan un resultado.



Dicho lo anterior, lo más probable es que hayas estado involucrado en múltiples violaciones de datos sin saberlo. Para averiguarlo, puedes visitar el sitio Have I been pwned?, lo único que debes hacer es ingresar tu dirección de correo electrónico y ver si te has visto afectado.

Otras veces, las personas entregan sus inicios de sesión a los delincuentes respondiendo a correos electrónicos fraudulentos que dicen, por ejemplo, que su página de Facebook ha sido programada para ser eliminada y debe iniciar sesión de inmediato (en el enlace falso a continuación) para apelar la acción.



Probablemente hay cosas que podrías haber hecho mejor o no haber hecho, para evitar que te hackeen. Pero el pasado es el pasado. Primero volvamos a estar en línea y luego protejamos mejor tus cuentas en el futuro.



Recuperando tu cuenta



Los pasos para recuperar el acceso a tu cuenta varían de un servicio en línea, no obstante, siguen un patrón general: van desde restablecimientos sencillos de contraseña y prueba de su identidad hasta (a veces) obtener ayuda de personas reales.



Desafortunadamente, si los hackers han manipulado demasiado tu cuenta, como cambiar el nombre de usuario, contraseña e información de contacto, es posible que no puedas recuperar tu cuenta.



Primero, debes darte cuenta de que has sido hackeado. Aquí hay algunos signos para ello:



Las fotos o videos que nunca tomaste aparecen como tus publicaciones de Facebook, Instagram o TikTok.

Tus amigos reciben mensajes falsos tuyos en Facebook o Twitter.

Spotify está reproduciendo música que nunca pusiste en fila.

Un dispositivo que no es de tu propiedad inició sesión con tu ID de Apple.

Nuevos contactos aparecen en tu cuenta de Snapchat.

Un correo electrónico genuino de Instagram dice que cambiaste tu dirección de correo electrónico.



Si sucede algo así, lo primero que aconsejan las empresas de tecnología es iniciar sesión y cambiar la contraseña, suponiendo que los piratas informáticos aún no la hayan cambiado a una que solo ellos conocen.



Cuando cambies tu contraseña, asegúrate de que sea buena.



Si tu contraseña ya no funciona, deberás seguir otros pasos para recuperar tu cuenta. En Instagram y en otros lugares, por ejemplo, puedes solicitar que se te envíe por correo electrónico un enlace de inicio de sesión a tu dirección registrada o que se le envíe un mensaje de texto con un código de seguridad a tu número de teléfono registrado (suponiendo que los piratas informáticos no los hayan cambiado también). Algunos servicios, como Apple y Spotify, brindan asistencia de parte de su personal físico.



Pasos de recuperación para cada servicio:



Apple



Tu ID de Apple es la clave para una gran cantidad de información personal, incluidas las compras y las suscripciones en línea. Y si usas mucho iCloud, los piratas informáticos pueden acceder a tus contactos, calendario, fotos, notas e incluso a tu ubicación GPS.



Para cambiar tu contraseña, visita la página de inicio de sesión de ID de Apple y haz clic en Iniciar sesión. Si el sitio no acepta tu ID de Apple, ve a otro dispositivo Apple de tu propiedad, como una Mac, iPhone o iPad.



Ya en la Mac, haz clic en el menú Apple en la esquina superior izquierda de la pantalla, luego da clic en Preferencias del sistema y luego en ID de Apple.



Haz clic en Contraseña y seguridad, luego haga clic en Cambiar contraseña. En un iPhone o iPad, ve a Configuración y toca tu nombre. Luego haga clic en Contraseña y seguridad y Cambiar contraseña.



Si estos métodos no funcionan, puedes programar una llamada con un asesor para obtener más consejos.





Facebook



En el caso de la red social Facebook, dirígete a facebook.com/hacked y haz clic en "Mi cuenta está comprometida". En la página siguiente, ingresa tu correo electrónico o número de teléfono móvil.



En la página siguiente, se te pedirá que inicies sesión con tu contraseña actual o anterior. Entonces, incluso si un pirata informático ha cambiado tu contraseña, tu contraseña anterior aún debería permitirle ingresar y recuperar el control de tu cuenta.



Si por alguna razón Facebook aún no acepta la contraseña que ingresaste, puedes enviar un correo electrónico a una de las direcciones que tienes registradas, lo que debería protegerte incluso si el pirata informático cambió el correo electrónico de contacto "actual".



Si esto no funciona, haz clic en "¿Ya no tiene acceso a estos?" De inmediato. Luego, Facebook verificará otros elementos para identificarlo, como si estás iniciando sesión desde un dispositivo o una ubicación que haya usado antes. (“Dispositivo” incluye el navegador web específico).



Si todo lo demás falla, se te pedirá que cargues cualquiera de los 13 tipos de identificación, incluido su pasaporte, licencia de conducir, certificado de matrimonio y credencial para votar.



Sostén tu identificación frente a tu cámara web para escanearla. Facebook te enviará un correo electrónico con instrucciones sobre cómo continuar.



¿Qué pasa si todas las herramientas automatizadas fallan? Facebook ha dicho que está creando un mejor soporte, pero no ha dicho si eso incluirá la ayuda de humanos.



Google

Perder el acceso a tu cuenta de Google puede ser un problema especialmente grande, ya que podría dejarte fuera de Gmail, YouTube, Google Drive y otros servicios.



Si crees que has sido hackeado, intenta iniciar sesión en tu cuenta de Google para actualizar tu contraseña. Si la página de inicio de sesión no acepta tu correo electrónico y/o contraseña, ve a la página de recuperación de la cuenta de Google y haz clic en el enlace Olvidé el correo electrónico.



Se te pedirá que ingreses la dirección de correo electrónico que deseas recuperar y luego la última contraseña que recuerdes. (Esta podría ser tu contraseña "real" antes de que un hacker la cambiara).



Si esa contraseña no funciona, haz clic en "Probar de otra manera". Si un correo electrónico de respaldo está asociado con tu cuenta comprometida, recibirás un mensaje con un código de verificación para ingresar.



Si no tienes o no puedes acceder a un correo electrónico de recuperación, haz clic en "Probar de otra manera" nuevamente y Google te enviará un mensaje de texto o llamará al número de teléfono que tienes registrado (si tiene uno) con un código. Si obtienes el código, ingrésalo y crea una nueva contraseña segura.



Si eso no funciona, haz clic en "No tengo mi teléfono". Según la cantidad de información que Google tenga sobre ti, es posible que pueda hacerte más preguntas para establecer tu identidad.



Pero es posible que, llegados a este punto, no tengas suerte. Y Google realmente no ofrece apoyo humano para superar el obstáculo.

