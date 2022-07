Cómo limpiar la pantalla de tu televisión para no dañarla

Aunque la pantalla que más vemos a lo largo del día es la del celular, la televisión sigue siendo un dispositivo muy importante en los hogares. Nada como sentarse a disfrutar de nuestras series con una imagen mucho más grande. Por ello hoy vamos a enseñarte cómo limpiar correctamente tu TV de una manera rápida y sencilla.

Los televisores acumulan polvo, además, suelen tener marcas de nuestros dedos cuando los manipulamos para ajustar su orientación, conectamos algún cable o utilizamos algunos de sus botones. Esto provoca que no tengamos la mejor experiencia de imagen. Pero para ello hay algunos consejos que dejarán tu pantalla como nueva.

No te arriesgues a dañar tu TV y sigue estos pasos:

Tips para limpiar la pantalla de tu TV

Sin importar si se trata de una TV de plasma, LED, OLED o LCD, los paneles de los televisores son delicados y debemos tener cuidado al momento de limpiarlos.

El primer consejo que nos ofrece Sony es, antes de limpiar la pantalla, desconectar la TV, no implica un riesgo importante si no lo haces, pero con esto evitarás la estática y los posibles accidentes. En ese sentido, no manipules el cable con las manos mojadas.



Imagen: Pexels

El siguiente paso es pasar un paño suave y seco por toda la pantalla para retirar el polvo. El paño debe ser de microfibra o franela, como el que utilizas para limpiar tus lentes. Samsung aconseja que destines uno solo a tu TV para garantizar que no tenga sustancias extrañas o suciedad de otros lugares.

En caso de que exista alguna mancha más difícil porque, por ejemplo, le salpicó algo de comida o se marcaron las huellas de tu mano, puedes humedecer ligeramente el paño. Puedes optar solo por agua y, en casos más extremos, una solución de jabón suave y agua tibia. Inmediatamente después de pasar el paño húmedo, seca la superficie.

Cuando estés limpiando la pantalla realiza movimientos pequeños circulares de arriba hacia abajo y no apliques mucha presión.

Uno de los lugares en donde suele acumularse más polvo es en los enchufes y las rejillas de sonido, la recomendación de Sony es solo utilizar un paño seco para limpiar y nunca utilizar algo húmedo o mojado pues podría afectar su funcionamiento. Otra opción para esos espacios es usar una pequeña aspiradora de mano con baja potencia.



Imagen: Unsplash

Leer también: Casos extraños ocurridos con el asistente virtual Alexa

Daños que puedes ocasionar a tu TV si no la limpias con cuidado

Como ya te diste cuenta, los pasos de limpieza son muy sencillos. No obstante, eso no quiere decir que no le debas dar el tiempo y la importancia adecuados. Si realizas una mala limpieza corres el riesgo de:

Puedes dañar el panel. Si oprimes con mucha fuerza la pantalla durante la limpieza podrías rayar el recubrimiento antirreflectante.

Si llegas a utilizar algún tipo de limpiador no opto, una esponja abrasiva, toallas de papel, detergente en polvo o disolventes (como alcohol) la pantalla del televisor se puede rayar y quedar manchada.

Un error común es usar un limpiador de ventanas debido a que las pantallas tienen superficies muy suaves y sensibles y los químicos pueden causar daños permanentes.



Imagen: Pexels

Como ya mencionamos, en caso de que esté muy sucia, puede pasar un paño húmedo por la pantalla, pero cuidado, no rocíes líquido directamente pues podría gotear sobre la parte inferior o exterior y provocar problemas con el funcionamiento.

Si utilizaste el paño húmedo, e incluso, si ya la secaste con uno seco, deja pasar unos minutos antes de volver a conectar la TV.

Leer también: Tiktoker compra toda la mercancía de artesano mexicano y se vuelve viral

Recibe todos los viernes Hello Weekend, nuestro newsletter con lo último en gastronomía, viajes, tecnología, autos, moda y belleza. Suscríbete aquí: https://www.eluniversal.com.mx/newsletters