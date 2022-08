Cuando comienzas a utilizar TikTok, se te solicita un nombre de perfil y un nombre de usuario.



Sin embargo, si has estado usando TikTok por un tiempo, no sería inusual decidir cambiar uno o ambos.



Esto puede deberse a que quizá utilizaste tu nombre real y no sabías al principio que dicho dato se haría público, o tal vez el nombre que elegiste originalmente ya no es el adecuado para el tipo de contenido que vas a publicar o simplemente decidiste que quieres ser conocido por algo más emocionante.



Cualquiera que sea el caso, es simple cambiar el nombre de perfil o el nombre de usuario. (En TikTok, el nombre de usuario es el que está precedido por un signo @).



Cómo cambiar tu nombre en TikTok



Para realizar estos cambios, simplemente debes dirigirte a la página de perfil (pulsando el ícono Perfil en la esquina inferior derecha).

Después selecciona la opción Editar perfil.

Selecciona Nombre (para cambiar el nombre de perfil) o Nombre de usuario.

Escribe tu nuevo nombre. (En el caso de tu nombre de usuario, recuerda que tendrá que ser único).



Puntos a considerar antes de cambiarte de nombre



Hay varias cosas que debes tener en cuenta antes de cambiar tu nombre de usuario.



Primero, tu nombre de usuario solo se puede cambiar una vez cada 30 días, así que asegúrate de que sea uno de tu agrado, al menos durante dicho período.



Además, si cambias tu nombre de usuario, significa que también cambiarás tu URL personal de TikTok (que generalmente tiene la forma de algo como tiktok.com/@username ).



Como resultado, cualquier persona que intente usar la dirección anterior ya no verá tus videos.



Finalmente, si tienes una cuenta verificada y cambia su nombre de usuario, esa cuenta ya no estará verificada.



