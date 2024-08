Después de terminar la segunda temporada de "La Casa del Dragón", los fanáticos están esperando a que llegue la tercera parte y resolver todas las dudas que quedaron pendientes.

Pero mientras esto sucede, puedes llevar tu fanatismo por la serie de HBO Max a otro nivel. Personaliza tu aplicación de WhatsApp activando el modo "La Casa del Dragón".

Si no sabes cómo hacerlo, en Tech Bit te contamos.

Imagen: MAX

Pasos para activar el modo "La Casa del Dragón" en WhatsApp

WhatsApp no cuenta con una función que active el modo "La Casa del Dragón", sin embargo, existe un método para transformar la app.

Debes saber que la aplicación no aconseja ni respalda el uso de apps no oficiales o de terceros ya que considera que no cuentan con los protocolos de seguridad necesarios para la plataforma. Si deseas activar este modo, será bajo tu propio consentimiento.

Lo primero que necesitas hacer es descargar en tu celular la app de Nova Launcher, así como tres imágenes de relacionadas con la serie de "La Casa del Dragón". Puedes buscarlas en un banco de imágenes o en apps como Pinterest.

Imagen: especial

Las imágenes deben contar con las siguientes características: una debe ser cuadrada, la otra vertical y, finalmente una horizontal. Una vez que hayas descargado las imágenes a tu celular, tendrás que seguir los siguientes pasos.

Ícono de WhatsApp

Lo primero que puedes cambiar es el ícono de WhatsApp. Ingresa a la app de Nova Launcher y busca el ícono de WhatsApp. Presiónalo hasta que aparezca un menú con varias opciones, elige la que dice “Editar”.

Oprime el logo y después ingresa a "Fotos". Selecciona la imagen cuadrada de "La Casa del Dragón" que descargaste previamente y ajusta su tamaño si así lo deseas. Cuando hayas terminado solo presiona “Listo”.

El ícono de WhatsApp se cambiará a una imagen de "La Casa del Dragón".

Imagen: MAX

Fondo de pantalla de WhatsApp

Lo que sigue es cambiar tu fondo de pantalla de las conversaciones de WhatsApp.

Para lograrlo, sigue estos pasos:

Abre WhatsApp.

Selecciona los tres puntos que están del lado superior derecho.

Da clic en “Ajustes”, luego “Chats” y, por último, “Fondo de pantalla”.

Verás que te aparece la vista predeterminada , así que pulsa “Cambiar” y luego “Mis fotos”.

Busca la imagen vertical de " La Casa del Dragón " que descargaste.

" que descargaste. Ajusta la imagen como quieres que se visualice y da clic en “establecer fondo de pantalla”.

Teclado de WhatsApp

Finalmente, toca cambiar el teclado de tu celular. Este último paso es muy sencillo y lo único que debes hacer es ingresar a cualquier chat de la aplicación y dar clic en el espacio en blanco como si fueras a redactar un mensaje.

Cuando aparezca el teclado, selecciona el ícono del engranaje. Esta acción abrirá otra ventana, donde tendrás que elegir la opción de “Tema” y luego el botón azul en “Mis temas”.

Imagen: Cortesía.

Después, selecciona la imagen horizontal de "La Casa del Dragón". Puedes ajustarla como tu desees. Al finalizar dar clic en el botón “Siguiente”. Posteriormente, modifica el brillo y oprime “Listo”.

