Clearview AI recibe multa millonaria por violar privacidad

Clearview AI recibió una multa de 7.55 millones de libras (9.5 millones de dólares) por parte del organismo de control de la privacidad del Reino Unido por extraer ilegalmente las imágenes faciales de los residentes del Reino Unido de las redes sociales y la web.



También se le ordenó dejar de obtener los datos de los residentes del Reino Unido y eliminar los que ya haya recopilado. "La compañía no solo permite la identificación de esas personas, sino que monitorea efectivamente su comportamiento y lo ofrece como un servicio comercial. Eso es inaceptable", dijo el comisionado de información del Reino Unido, John Edwards, en un comunicado.



La Oficina del Comisionado de Información (ICO, por sus siglas en inglés) del Reino Unido abrió una investigación conjunta con Australia sobre Clearview AI en 2020 y emitió una multa preliminar de 17 millones de libras (21.4 millones de dólares) contra la empresa a fines del año pasado.



En ese momento, la oficina señaló que "es probable que la base de datos de Clearview AI Inc incluya los datos de un número considerable de personas del Reino Unido y que se hayan recopilado sin el conocimiento de las personas a partir de información disponible públicamente en línea, incluidas las plataformas de redes sociales".



Al emitir una orden judicial final, la ICO señaló que, a nivel mundial, la empresa recopiló ilegalmente más de 20 mil millones de imágenes faciales para su base de datos.



"Aunque Clearview AI ya no ofrece sus servicios a organizaciones del Reino Unido, la empresa tiene clientes en otros países, por lo que la empresa sigue utilizando datos personales de los residentes del Reino Unido", dijo.



Clearview AI vende una aplicación que se puede usar para cargar una foto de alguien y luego tratar de identificarlo consultando su base de datos. Los datos han sido utilizados por miles de agencias de aplicación de la ley pública, a pesar de que la tecnología se encuentra en un área gris legal.



Twitter, Google y YouTube han enviado cartas de cese y desistimiento a la empresa, alegando que viola sus términos de servicio. Facebook también ha exigido que Clearview deje de raspar sus datos. La empresa ha recibido quejas de grupos de privacidad en Europa y recibió una multa de 20 millones de euros en Italia.



En los EE. UU., la ACLU demandó a Clearview por violar las leyes del estado de Illinois. La compañía recientemente resolvió esa demanda al aceptar restringir el uso de su base de datos en Illinois, aunque aún la proporcionará a las agencias federales y otros estados.



