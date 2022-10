Centro Familiar, la herramienta de control parental de Snapchat

Una de las principales preocupaciones de las madres y los padres de adolescentes es protegerles cuando comienzan a explorar las plataformas digitales por su cuenta.



Centro Familiar de Snapchat



Por esta razón, Snapchat lanzó en México su sistema de control parental a través del Centro Familiar. La función permite a los padres, tutores y personas responsables saber con quién entablan conversaciones los menores de edad, sin invadir su privacidad.



El Centro Familiar fue diseñado por padres, adolescentes, y expertos en seguridad y bienestar en línea para fomentar la colaboración y confianza.



Los padres quieren saber con quién interactúan sus hijos tanto en las actividades presenciales, como en la vida online. El Centro Familiar de Snapchat busca reflejar las dinámicas de las relaciones en el mundo real.



"Los padres sabemos que es muy importante entender cómo interactúan nuestros hijos adolescentes en línea. El Centro Familiar nos da una ventana a su actividad en línea, para saber con quién chatean. Esperamos que estas herramientas empoderen tanto a los padres, como a los adolescentes, e impulsen la seguridad y el bienestar en línea", explicó Jacqueline Beauchere, Jefa Global de Seguridad en la Plataforma Snap Inc.



El Centro Familiar se estrena en México en octubre de 2022, después de su lanzamiento en Estados Unidos, Reino Unido, Australia, Nueva Zelanda y Canadá.





Una experiencia segura y positiva en línea



A principios de este año, Snapchat realizó un estudio sobre el bienestar en la red para desarrollar los principios que sustentan el Centro Familiar.



Participaron en el estudio más de 9 mil adolescentes, adultos jóvenes y padres en varias plataformas (no sólo Snapchat), en Australia, Francia, Alemania, India, Reino Unido y Estados Unidos.



Los adolescentes de la Generación Z, de entre 13 y 18 años, son auténticos nativos digitales caracterizados por haber crecido interactuando en línea. Los lineamientos de Snapchat establecen un límite de edad de 13 años; ningún menor a esa edad puede crear una cuenta o usar la app.



El estudio realizado por Snapchat reveló que el 68% de los adolescentes encuestados admitieron haber estado expuestos a riesgos en línea al menos una vez.



Por su parte, los padres que regularmente consultan el contenido con sus hijos adolescentes estimaron que la exposición a riesgos en línea es del 70%.



¿Cómo funciona el Centro Familiar en Snapchat?



Snapchat es una plataforma de comunicación visual creada para mantenerte en contacto con las personas que ya conoces en la vida real y con las que interactúas cotidianamente.



Por ejemplo, familiares, vecinos, compañeros de la escuela, amistades y seres queridos. El propósito de la app es que puedas conectar con estas personas sin la presión de ganar likes o seguidores.



El Centro Familiar permite a los padres ver la lista de amistades de sus hijos en la app, así como los contactos a quiénes les enviaron mensajes, fotos o videos durante los últimos 7 días.



Es importante aclarar que los padres no pueden leer ningún chat, protegiendo la privacidad de los menores de edad.



Los padres también pueden reportar, de forma fácil y confidencial, cualquier cuenta que pueda ser preocupante. El reporte se envía inmediatamente a los equipos de Confianza y Seguridad de Snapchat, que trabajan las 24 horas.



Para activar las herramientas del Centro Familiar, los padres, tutores o cuidadores podrán enviar una invitación a los menores de 18 años y estos deben aceptar.



La app también tiene protecciones para que extraños no puedan encontrar los perfiles de menores de edad.



Las y los usuarios adolescentes sólo aparecen como amistad sugerida o en los resultados de búsqueda en casos limitados. Como una función predeterminada, los adolescentes deben tener contactos en común para empezar a comunicarse con otro usuario. Además, los perfiles de menores no pueden ser públicos ni sus listas de amistades.

