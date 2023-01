Casio responde a Shakira tras mención en canción para Piqué

La cantante colombiana Shakira, se ha vuelto tendencia en redes sociales, luego de que su canción con Bizarrap se encuentre por prácticamente todos lados, gracias a la gran cantidad de referencias que hace la artista, tras la ruptura con su expareja, el exfutbolista Gerald Piqué.



La Sesión No. 53 de Shakira y Bizarrap posee una letra que hace alusión al empoderamiento y la confianza, además de señalar cómo se debe seguir adelante después de pasar por una ruptura amorosa, sin embargo, también cuenta con una larga lista de referencias, mismas que los fans de Shakira no han dejado pasar.



Cambiaste un Ferrari por un Twingo

Cambiaste un Rolex por un Casio



Así puede escucharse parte de la letra de la canción de Shakira, en su canción que estrenó junto al productor argentino Bizarrap.



La comparación se hizo viral rápidamente en las redes sociales, ya que puede entenderse que esta se relaciona con el pasado y el presente amoroso de Piqué, su expareja.



Asimismo, la comunidad digital no dejó pasar la oportunidad para realizar una serie de memes al respecto, lo que generó que los nombres de estas marcas fueran tendencia en plataformas como Twitter.

¿Rolex es mejor que Casio?



Otro de los debates que se generó en la red, es la comparación de Shakira, al insinuar que Rolex es mejor que Casio, dado que muchos internautas han señalado que si bien relojes Casio no son un accesorio de lujo como lo es un Rolex, estos equipos cuentan con el reconocimiento del público por su comodidad, funcionalidad y larga duración.



Casio le responde a Shakira



Por su parte, la compañía Casio aprovechó la mención de Shakira y el hecho de que su nombre se volviera tendencia, además de darle una respuesta sutil a la colombiana través de sus redes sociales.



"Nos encanta que esto nos salpique", escribió la compañía en un post en su cuenta oficial de Instagram, acompañando a la frase con la imagen de un reloj de la marca resistente al agua, dejando en claro, que no le molestó la comparación.



Parte de la respuesta de Casio, tiene que ver con otro extracto de la canción de Shakira: "Yo sólo hago música, perdón que te salpique", en donde la colombiana hace un juego de palabras con el apellido de su expareja.

Historia de Casio

Casio Computer Co., es una compañía enfocada en la fabricación de calculadoras electrónicas de escritorio, relojes analógicos y digitales, agendas y cuadernos digitales, instrumentos musicales electrónicos, productos audiovisuales, computadoras y otros productos electrónicos industriales y de consumo.



Con sede en Shibuya, Japón, la empresa fue fundada en 1946 como Kashio Seisakujo, antes de cambiar a su actual nombre, Casio Computer Co Ltd en 1957.



Su primera calculadora se basó en solenoides y ocupaba una gran parte de una computadora de escritorio. Fue lanzada en 1954 y fue la primera calculadora electromecánica de Japón.



Posteriormente, la compañía lanzó el Modelo 14A, que fue la primera calculadora totalmente eléctrica del mundo.



En la década de 1980, Casio producía calculadoras portátiles en todo el mundo, una de las más famosas era la Casio M1, que funcionaba con dos pilas AA o con alimentación de red y tenía funciones como la raíz cuadrada.



Casio ha desarrollado una serie de productos electrónicos para consumidores y empresas basados en tecnología digital y el uso de circuitos integrados, como cámaras digitales.



La empresa también fabrica productos de telecomunicaciones, incluidos buscapersonas y teléfonos móviles.



En 1969, Casio fue uno de los primeros fabricantes japoneses en automatizar completamente una planta de ensamblaje, y este tipo de innovación ha permitido que la empresa siga siendo competitiva en costos con otros fabricantes electrónicos más grandes. Gran parte de Casio'

