Calzones y memes para recibir el 2020

Las fiestas decembrinas son épocas cargadas de tradiciones. Entre las cuales destaca una: los calzones para Año Nuevo. Los escaparates de las tiendas de ropa se llenan de una marea de encaje rojo y amarillo; rojo para el amor y amarillo para el dinero. Aunque hay otros colores que simbolizan y atraen otras cosas, estos dos colores acaparan la atención de la gente… y de los memes.

Si tienes un amigo o familiar de Nuevo León, diles que se preparen para año nuevo.

A veces confiamos demasiado en el supuesto “poder mágico” de la ropa interior roja para encontrar el amor. Sin embargo, ¿y si lo hemos estado haciendo mal todo el tiempo? Habrá que descubrirlo en 2020.

Para otros, las prioridades son distintas, por lo que en lugar de conseguir ropa interior de color rojo, sus esfuerzos están enfocados en la de color amarillo para este 31 de diciembre.

No sólo el rojo y el amarillo son opciones para el año nuevo. El blanco también podría funcionar, pero si lo que uno quiere es pasar un buen rato… Aparentemente, la tradición dicta otra cosa.

¿Amor? ¿Dinero? Existen cosas más importantes en este mundo que requieren de atención inmediata. Por fin, alguien se hizo la pregunta correcta.

Para aquellos que buscan que 2020 les traiga tanto amor como dinero, este meme podría tener la respuesta.

Y si aún no has ido por los tuyos, no te preocupes. Tu secreto está a salvo con nosotros.