Cajera del Oxxo narra en TikTok cómo se deshizo de una clienta molesta

Existen ocasiones que, al comprar algún producto en “la tiendita de la esquina” o en una tienda de conveniencia como Oxxo, por una u otra razón, las personas no cuenten con cambio, por lo que deben pagar con un billete de alta denominación.



Sin embargo, también se dan los casos en los que los usuarios pagan a propósito con este tipo de billetes, con la finalidad de conseguir cambio, más que por adquirir un producto.



Cajera del Oxxo cuenta cómo se deshizo de una clienta molesta

Este es el caso de una chica excajera de Oxxo que se volvió viral en TikTok, después de narrar en video, la táctica que utilizó para deshacerse de una clienta que acudía al establecimiento todos los días para obtener cambio.



Leer también: Luisito Comunica y su video más caro con cámara de 1 millón de pesos

Por medio de un clip en la plataforma, la usuaria @holasoyciri explicó que cada mañana una señora iba a la tienda a las seis de mañana y compraba una dona, que en ese momento tenía un valor de 10 pesos y la pagaba con un billete de 500 pesos. Además, para asegurarse de que se la cobrara, la mordía antes de pagarla.



“Imagínense, llegaba a la seis de la mañana el primer cliente con un billete de 500 llevándose una dona. Yo tenía que regresarle 490 pesos. Yo le rezaba a Dios para tener cambio en ese momento”, señaló la joven.



Tras repetirse el mismo incidente en varias ocasiones, la ex cajera decidió confrontar a la señora, sin embargo nada cambió, ya que según señaló la tiktoker, la mujer en una ocasión le aseguró que “no le gustaba traer billetes grandes”, razón por la cual le entregaba el billete con la denominación más alta para obtener cambio.



Cansada de la situación, la joven decidió deshacerse de la clienta, por lo que un día, antes de llegar a su trabajo, fue a tres bancos para cambiar mil pesos por monedas de 50 centavos.



“Yo ese día me fui a tres bancos diferentes y conseguí mil pesos en monedas de 50 centavos. Yo le di a esta señora su cambio en monedas de 50 centavos tres días y fue el santo remedio”, indicó la tiktoker.



El primer día, la chica le entregó 490 pesos de cambio a la mujer en monedas de 50 centavos; el segundo, fue de un billete de 200 pesos.



“Y el tercer día recuerdo que todavía me dijo 'oye, ¿hoy no me vas a dar monedas de 50 centavos o sí, verdad?' y le dije ' y usted qué cree'. Se llevó su cambio en monedas de 50 centavos”.



El testimonio de la trabajadora del Oxxo se viralizó casi de inmediato, y hasta el momento cuenta con más de 107 mil “Me Gusta” y más de 700 mil reproducciones.



Tiktokers reaccionan a video de la señora que solo buscaba cambio



Como suele ser ya habitual en este tipo de casos, los usuarios de TikTok se mostraron sorprendidos tanto por la acción de la señora, como por la respuesta de la joven para evitar que se repitiera la situación, por lo que varios comentaron tanto lo sucedido como el resultado.



“Te miro y te respeto nunca lo había pensado”; “y a mí me da vergüenza llegar con billete grande a comprar cuando se que no voy a gastar más de 50 pesos”; “espero que hayan Sido las de 50 centavos pero de las miniaturas”; “me da ansiedad tener uno de 500 y necesitar comprar algo”; “así me pasaba, trabaje en Starbucks y los godines en quincena llegaban a las 6am a pagar su café del día $30 con uno de $500”; “a mí también me pasó y lo mismo hize le di puras monedas y también fue la última vez que lo vino a comprar aqui”; son algunos de los comentarios con los que cuenta la publicación.



Leer también: TikTok: filtro de tatuajes de Christian Nodal se vuelve viral



Recibe todos los viernes Hello Weekend, nuestro newsletter con lo último en gastronomía, viajes, tecnología, autos, moda y belleza. Suscríbete aquí: https://www.eluniversal.com.mx/newsletters.