Buen Fin 2022: Extiende tu señal Wi-Fi

¿Problemas con el Internet? Ya sea que te gusten los juegos en línea, hayas cambiado de TV por cable a los servicios de streaming, o necesites mejorar tu conexión ahora que trabajamos más desde casa, la mayoría de los problemas de velocidad de tu conexión a Internet se pueden resolver agregando un ruteador o un extensor de señal a tu configuración de red.



El módem que entregan los proveedores de Internet por lo general se encarga de dar conectividad muy básica, por lo que, para sacarle el mejor provecho (y velocidad) a nuestra conexión, es indispensable invertir en unos de estos dispositivos.



Estos, además de ofrecer mejor tecnología para aumentar la velocidad de los dispositivos conectados, también soportan un mayor número de equipos sin crear congestionamientos en la red casera.



Si tu casa y oficina son muy grandes, necesitas que la señal llegue a los lugares más alejados, y para eso hay dos opciones: la tecnología Mesh (malla) o un extensor de señal.

La primera es ideal si apenas vas a invertir en tu ruteador; pero, si ya tienes uno, la segunda opción puede ser mucho más económica.



Ahora que el nuevo estándar de la tecnología Wi-Fi, llamado 802.11ax o Wi-Fi 6, es más común tanto en los ruteadores como en los dispositivos que usamos (celulares, TVs, computadoras, etcétera) hay que considerar uno de ellos para proteger nuestra inversión hacia el futuro. Es decir, no vale la pena comprar un ruteador “nuevo” con tecnología vieja.



En esta lista encontrarás diferentes opciones de ruteadores con Wi-Fi 6 y, por cuestión de compatibilidad o economía, un par de equipos con Wi-Fi 5, que todavía se usa bastante.



Huawei WiFi Mesh 3 con WiFi 6

Características



La oferta de Huawei en ruteadores Mesh con Wi-Fi 6 es sólida con nuevos modelos con niveles avanzados de configuración de red. Sin embargo, estos modelos son lo suficientemente simples como para configurarlos y usarlos de manera sencilla.



Incluyen temporizador Wi-Fi, Wi-Fi para invitados, límite de velocidad de los dispositivos, control de acceso Wi-Fi, control parental, integración de redes privadas virtuales (VPNs), seguridad WPA3, entre otros. Ofrece, además, tres puertos Ethernet.



Precio aprox.: 3 mil 100 pesos

Dónde: Walmart





Linksys Velop Tri-Band AX4200 Mesh WiFi 6 System 2-Pack MX8400C

Características



De los mejores ruteadores con tecnología Mesh en el mercado son los de la serie Velop que ahora ofrece Wi-Fi 6 con triple banda, lo que se traduce en altas velocidades, buena cobertura y confiabilidad en la señal.



Un paquete de dos nodos ofrece conexión para hasta 80 dispositivos y su tecnología de malla hace que el ancho de banda sea consistente para que funcionen sin problemas las videollamadas y el streaming.



Precio aprox.: 9 mil 750 pesos

Dónde: Office Depot.





Amazon eero 6 Sistema Wi-Fi 6 de malla

Características



Este sistema de malla de Amazon es muy fácil de configurar y de usar. El paquete de tres (que incluye un ruteador y dos extensores) cubre hasta 460 metros cuadrados con señal tipo Wi-Fi 6 y tecnología Mesh.



Gracias a este sistema puedes conectar a alrededor de 75 dispositivos. De manera adicional, ofrece un hub de smartphone con el protocolo Zigbee, útil si estás planeando tener o tienes ya dispositivos de casa conectada compatibles.

Si tienes productos de Amazon (echo, ring, etcétera) la integración es sencilla. En la app de Eero puedes activar redes para invitados.



Precio aprox.: 5 mil 300 pesos

Dónde: Amazon





TP-Link adaptador Powerline de 1 Gigabit AV1000 Gigabit Powerline Starter Kit

Características



Cuando se necesita una conexión de red con cable Ethernet pero no existe o no se puede hacer un cableado nuevo, se puede usar la instalación eléctrica existente con una tecnología llamada “Powerline” para transmitir datos en instalaciones específicas.



Este par de dispositivos lo logran de manera muy sencilla, otorgando altas velocidades con tan solo conectar ambos a la corriente eléctrica, y luego, con cables Ethernet, uno al ruteador y el otro al dispositivo que lo requiere. El rango máximo es de 300 metros y la velocidad puede llegar a los 1000 Mbps.



Precio aprox.: 900 pesos

Dónde: Mercado Libre





ASUS ROG Rapture GT-AX11000

Características



Los gamers de tiempo completo necesitan un ruteador que, además de ser veloz, pueda sacar el mejor provecho de su conexión a Internet. ASUS le dio al clavo al crear este modelo de tres bandas con soporte a Wi-Fi 6 y velocidades de hasta 11,000 Mbps, con un procesador de cuatro núcleos que ofrece eficiencia en la operación, ya sea en la señal inalámbrica o con su puerto de gaming. Puede dedicar la banda de 5GHz exclusivamente a jugar y así no compartir el ancho de banda con otros dispositivos de la red. Ofrece configuraciones para la aceleración de juegos, seguridad ante ataques de red y, por supuesto, luces RGB.



Precio aprox.: 9 mil 700 pesos

Dónde: Walmart





Nexxt Solutions Mesh WiFi System Vektor 2400-AC

Características



Esta es una solución económica que funciona bien y que ofrece tecnología Mesh con Wi-Fi 5, de dos nodos, con la posibilidad de agregar más. Funciona con una app que se encarga de la configuración para tener controles parentales o agregar una red para invitados, entre otras funciones.



Cada nodo tiene un puerto de red de salida, por lo que si necesitas una conexión más confiable a través de Ethernet (cable) para la TV o una consola de videojuegos, esta es una solución aceptable. Tiene capacidad de gestionar hasta 30 dispositivos.



Precio aprox: 2 mil pesos

Dónde: El Palacio de Hierro.





Adaptador de Red USB D-Link AX1800 Wi-Fi 6

Características



Los dispositivos más recientes como celulares y laptops ya vienen, en su mayoría, equipados con Wi-Fi 6, pero cuando quieres aprovechar tu nuevo router Wi-Fi 6 con computadoras antiguas necesitarás este adaptador USB. Ofrece conexión dual a redes 2.4GHz y 5GHz para altas



velocidades, y el protocolo de seguridad inalámbrica WP3, el más moderno a la fecha. También funciona con ruteadores Wi-Fi 5, por lo que es compatible con las redes inalámbricas existentes.



Precio aprox: mil 100 pesos

Dónde: Amazon





Xiaomi Mi WiFi Range Extender AC1200

Características



Cuando la señal de tu ruteador existente no llega a puntos lejanos, la manera más sencilla de resolverlo es con un extensor de señal. Debes ubicar este equipo en un punto medio entre la zona sin señal y el ruteador.



De entre las opciones con Wi-Fi 5, este dispositivo de Xiaomi ofrece buena relación entre su costo y su desempeño, por su uso de la doble banda para ofrecer altas velocidades (hasta 1200 Mbps combinando 2.4 y 5 GHz), su LED indicador de señal que hace sencilla la instalación y su conector de red Ethernet, un extra siempre bienvenido por su utilidad.



Precio aprox: 600 pesos

Dónde: Soriana

