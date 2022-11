Buen Fin 2022: arma la fiesta con un sonido realmente envolvente

De acuerdo con información de Statista, México es el país con el mayor universo de televidentes en todo el mundo hispanohablante. La televisión es uno de los medios de comunicación con mayor tasa de penetración en los hogares de nuestro país.



Uno de los mayores fabricantes globales, Samsung, atribuye su éxito local en ventas a que los mexicanos tienen un ciclo de reemplazo de televisores más acelerado que muchos de los mercados más grandes del mundo, tales como Estados Unidos y Europa.



En México, es común reemplazar los televisores cada cuatro años aproximadamente, mientras que, a nivel global, dicho remplazo se hace en siete años. No es difícil adivinar que ese ciclo tiene que ver con eventos como el Mundial de Futbol. Así que, si estás planeando comprar una TV antes del evento en Qatar, considera también adquirir una barra de sonido o algún sistema de audio externo, pues eso mejorará significativamente tu experiencia.



Aunque no se trate solamente de eventos deportivos, pocas TVs tienen bocinas internas que puedan crear un buen ambiente de audio que le haga justicia a lo que ves.



Así, cuando no es posible tener cinco, siete o nueve bocinas externas, una barra de audio inalámbrica (de preferencia acompañada de un subwoofer) es la solución ideal, pues las más recientes pueden dar soporte a formatos de audio envolvente como Dolby Atmos o DTS:X.

Sean películas, deportes o videojuegos, se disfrutan más con el mejor audio posible, haciendo de la barra de sonido un complemento indispensable para cualquier televisión. A continuación te recomendamos algunos productos destacados.



Sonos Sub Mini

Recién llegado a nuestro país, el producto más nuevo de Sonos complementa perfectamente a las barras de sonido compactas de la firma que, aunque ya tienen bajos consistentes, se ven acentuados con un subwoofer. El Sub Mini está pensado para habitaciones de medianas a pequeñas. Contiene Woofers duales de 6" orientados hacia adentro, uno frente a otro, para generar un efecto de cancelación de fuerza. Ofrece bajos intensos para lograr un sonido sin distorsión, y tiene un diseño cilíndrico muy atractivo que lo distingue en su categoría.



Dónde: elpalaciodehierro.com

Precio aprox: 10 mil 499 pesos





Samsung HW-Q600B

Esta es otra opción de barra 3.1.2 con subwoofer inalámbrico que funciona bien con cualquier televisor, pero trabaja mucho mejor con los de la misma marca, pues con la tecnología Q-Symphony de Samsung, usa las bocinas de las TVs Serie Q para enriquecer el audio. Además, se ofrece un kit extra de bocinas traseras inalámbricas con el que se puede crecer el sistema para mejorar el audio envolvente. Ofrece soporte a formatos de sonido envolvente Dolby Atmos y DTS:X, además de Airplay y asistentes de voz.



Dónde: www.walmart.com.mx

Precio aprox: 8 mil 500 pesos







LG Eclair QP5

Que no te confunda el pequeño tamaño de esta barra, pues tiene suficiente potencia para igualar o mejorar muchas barras del doble de tamaño, gracias a su tecnología de audio envolvente y a que incluye un subwoofer en la caja. Ofrece 3.1.2 canales, lo que significa que tiene dos bocinas dirigidas al techo, tres frontales, y el subwoofer externo para bajos profundos con poca vibración. Tiene también soporte a Dolby Atmos y DTS:X, además de ofrecer conectores HDMI para disfrutar de contenido 4K, HDR y Dolby Vision, eARC, USB para audio y Bluetooth.



Dónde: amazon.com.mx

Precio aprox: 9 mil pesos





JBL Bar 5.0 Multibeam

Esta barra de JBL con 5 canales de audio incluye tecnología que crea un amplio campo acústico proyectando el sonido en todas direcciones, así como Virtual Dolby Atmos para sonido 3D envolvente. Este dispositivo es compatible con Airplay 2, Chromecast y Alexa para audio multihabitación, además de Bluetooth para hacer streaming de audio desde otros dispositivos. Sus conexiones son capaces de soportar formatos de alta calidad de reproductores Blu-Ray y consolas de videojuegos, y tiene un diseño atractivo que incluye una pequeña pantalla LED.



Dónde: www.jbl.com.mx

Precio aprox: 5 mil pesos





Sony HT-A7000

En el segmento premium, Sony tiene una barra de sonido con capacidad de 7.1.2 canales, con dos bocinas orientadas hacia arriba, dos tweeters y cinco bocinas frontales e integra en los laterales un subwoofer dual para añadir graves profundos. Sus tecnologías crean un sonido surround virtual, además de audio envolvente y High-Resolution Audio cuando se trata de música. Con sus micrófonos integrados mide la altura y el ancho de la habitación, y optimiza el sonido para que se adapte perfectamente al espacio en el que se encuentra. Sus conectores son compatibles con 8K HDR, 4K120, Dolby Vision e incluye HDMI eARC.



Dónde: www.amazon.com.mx

Precio aprox: 24 mil pesos





LG SP2

Si buscas una barra de sonido y tu efectivo es reducido, no compres una barra genérica que no aporte nada a la experiencia de audio ya que en el mercado hay opciones de bajo costo de marcas reconocidas. Una buena opción es la LG SP2, con subwoofer integrado para lograr 2.1 canales y bajos consistentes. Aunque es un modelo básico ofrece muchas opciones de conexión, incluyendo HDMI, óptica, ARC, Bluetooth y USB. LG logró además integrar en este modelo su algoritmo de Inteligencia Artificial AI Sound Pro, el cual es capaz de identificar el tipo de audio, además de optimizarlo.



Dónde: tiendas online

Precio aprox: 3 mil 200 pesos





Sonos Beam Gen 2

Sonos se distingue por ofrecer productos versátiles (que se pueden combinar para crecer modularmente) y porque tiene el mejor soporte de la industria contra la obsolescencia. Su barra de sonido Beam ofrece audio de alta calidad en un tamaño compacto, y tiene soporte a sonido 3D con Dolby Atmos, Airplay 2 y asistentes de voz. Se puede sincronizar con el control remoto de la TV, además de contar con tecnología de calibración para sonar muy bien en cualquier habitación en la que se encuentre.



Dónde: www.elpalaciodehierro.com

Precio aprox: 11 mil pesos





Sony HTS100F

En la gama de entrada, Sony tiene esta barra de sonido de 2 canales que no por ser más económica escatima en tecnología o calidad. Sin incluir un subwoofer logra bajos profundos con su bocina Bass Reflex e integra su tecnología de sonido envolvente virtual S-Force Front Surround. Además de su conector HDMI ARC, ofrece USB para música MP3 o similares y Bluetooth para reproducción de música de manera inalámbrica con servicios de streaming.



Dónde: www.walmart.com.mx

Precio aprox: 3 mil pesos

