¡El día más triste para ARMY llegó! Los siete miembros de BTS han ingresado a su servicio militar obligatorio. Jungkook, V, Jimin, Suga, Jin, RM y J-Hope no volverán a estar juntos hasta 2025. Sin embargo, han prometido que durante este tiempo se lanzará contenido inédito para no sentir su ausencia.

Y aunque estamos a la espera del lanzamiento del contenido que prepararon para sus fans antes de enlistarse, en Tech Bit hemos preparado una lista con producciones que ya están disponibles en plataformas streaming y que, sin duda, harán que este tiempo de ausencia sea leve.

BTS. Fuente: Instagram @bts.world.official

Leer también: Así puedes activar el modo "Grinch" en WhatsApp

BTS Permission to Dance On Stage - LA

Para rememorar uno de los momentos más importantes para BTS, tienes que ver "Permission to Dance On Stage - LA".

El concierto está disponible en Disney+ y en el podrás seguir a Bangtan hasta la ciudad de Los Ángeles, donde se reunieron con ARMY en el SoFi Stadium. En un ambiente pintado de morado, la boyband presentó sus grandes éxitos tales como "Dynamite", "Fake Love" y "Butter".

Este concierto es muy especial pues después de dos años, BTS se volvió a reunir con sus fans ya que la pandemia por COVID-19 provocó la cancelación de su gira mundial programada para 2020.

Plataforma: Disney +

BTS Monuments: Beyond The Star

El próximo 20 de diciembre se estrenará a través de Disney+ la serie documental del grupo musical surcoreano. A través de material exclusivo, ARMY explorará la trayectoria de BTS, desde los principales desafíos que enfrentaron como trainers hasta el éxito que alcanzaron a nivel mundial.

Este documental llega un momento difícil para las fans de BTS, sin embargo, con él también aparece la promesa del regreso del grupo para 2025.

Plataforma: Disney +

BTS: Yet to come

La última vez que pudimos ver reunidos a los siete miembros de BTS fue en el concierto que se llevó a cabo de manera gratuita en Busan, el cual se transmitió a través de la plataforma Weverse a nivel mundial.

Durante el "BTS: Yet to come", Jungkook, V, Jimin, Suga, Jin, RM y J-Hope presentaron 19 de sus grandes éxitos grupales que incluyen "Run BTS", "IDOL", "Mic Drop" y "Ma City". Además, al ser el último concierto del grupo (al menos hasta su regreso), en el podrás encontrar emotivos mensajes de cada uno de los miembros.

Plataforma: Prime Video

RUN BTS!

Si quieres pasar un momento divertido, no dejes de ver los episodios de RUN BTS! Un programa de variedades en donde los miembros del grupo realizan diferentes retos para ganar premios.

Durante los episodios podemos conocer una parte más natural de los chicos fuera del escenario, además que te transmitirá la buena energía de su relación como grupo. Te prometemos que las risas no faltarán en cada episodio.

Plataforma: YouTube

Rookie King: Channel BTS

Si quieres rememorar los inicios de Bangtan, entonces te recomendamos ver "Rookie King", el cual está conformado por ocho episodios grabados en 2013, unos meses después de su debut.

En estos episodios, los jóvenes integrantes se unen para imponerse retos mutuamente relacionados a diferentes tipos de presentación para mostrar sus mejores talentos. Con esta mini serie, además de pasar un rato muy divertido, morirás de ternura por tiernos que se ven a corta edad.

Plataforma: YouTube y Apple+

J-hope in the Box

Jung Hoseok o mejor conocido como J-Hope, lanzó su primer álbum de estudio "Jack in the Box", convirtiéndose en el primer miembro de BTS en lanzar su proyecto en solitario (esto sin contrar los mixtapes).

Toda su labor la ha documentado en "J-Hope in the Box", en donde muestra el detrás de escena de la realización de su álbum. Aquí veremos todo el proceso creativo por el que tuvo que pasar "Hobi", así como los desafíos para lograr la producción de su disco.

Anteriormente el rapero lanzó su mixtape Hope World.

Plataforma: Disney +

Suga: Road to D-Day

Min Yoongi, conocido mundialmente como SUGA o Agust D, nos lleva a explorar el recorrido que hizo para lanzar su álbum en solitario D-Day. En él podemos ver su esfuerzo para lograr su proyecto, además que nos permite ver una parte más personal de su vida.

A través de Las Vegas, Malibú, San Francisco, Tokio y Seúl, viajamos con el rapero para encontrar con él la inspiración para cada una de sus canciones. Lo mejor es que el documental cuenta con la presentación en vivo de las canciones que conforman D-Day.

Esta no es la primera vez que SUGA trabaja en un proyecto en solitario, anteriormente había lanzado dos mixtapes "Agust D" y "D-2".

Plataforma: Disney +

In the Soop: Friendcation

En esta serie, ARMY podrá seguir a V y a su incondicional grupo de amigos conformado por Park Seojun, Peakboy, Choi Wooshik y Park Hyungsik, también conocidos como "Wooga Squad".

A través de unas vacaciones de cuatro días, podrás seguir las aventuras del grupo, además de conocer la gran unión que existe entre ellos.

Plataforma: Disney +

Leer también: ¿Es bueno reiniciar tu celular frecuentemente?

Recibe todos los viernes Hello Weekend, nuestro newsletter con lo último en gastronomía, viajes, tecnología, autos, moda y belleza. Suscríbete aquí: https://www.eluniversal.com.mx/newsletters