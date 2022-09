Brasil prohíbe que Apple venda su iPhone sin cargador

El Gobierno de Brasil prohibió a Apple seguir vendiendo su iPhone sin cargador a partir de este martes, además de aplicar a la empresa estadounidense una multa de 12.2 millones de reales (unos 2.3 millones de dólares) por daños a los consumidores.



IPhone fuera de Brasil si no incluye cargador



La decisión, adoptada por el Departamento de Protección y Defensa del Consumidor, supone la revocación del permiso de venta de todos los modelos del iPhone 12 y 13 que no lleven el cargador incluido.



La multa aplicada a Apple se verá incrementada diariamente, si incumple esta orden, que es de aplicación inmediata por ser una decisión de carácter definitivo, según el texto publicado por el organismo de defensa del consumidor en el Diario Oficial de la Unión.



Si la empresa desiste de su derecho de recorrer la sanción, el valor de la multa sería reducido en un 25%, según el documento.



Apple vulnera derechos de consumidores por vender productos "incompletos"



Para justificar su decisión, el organismo consideró que Apple vulneró los derechos de los consumidores por vender el producto "incompleto", considerando que el cargador es esencial para el correcto funcionamiento del teléfono.



También consideró que "no hay demostración efectiva de protección ambiental" como consecuencia de la no inclusión del cargador, argumento utilizado por Apple para dejar de entregar ese dispositivo.



El organismo señaló que Apple es "reincidente" puesto que no ha cesado en sus prácticas de vender los teléfonos sin cargador, a pesar de haber recibido varias multas por parte de los organismos regionales de defensa del consumidor.



Recibe todos los viernes Hello Weekend, nuestro newsletter con lo último en gastronomía, viajes, tecnología, autos, moda y belleza. Suscríbete aquí: https://www.eluniversal.com.mx/newsletters