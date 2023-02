Blumhouse Productions lanzará videojuegos de terror

Durante las últimas dos décadas, Blumhouse Productions se ha hecho de un nombre en el mundo del terror, trabajando en películas como Paranormal Activity, Get Out y, más recientemente, M3gan.



Productora de películas de terror Blumhouse, lanza una división de juegos



Recientemente, la compañía señaló que se encuentra abriendo una división de producción y publicación llamada Blumhouse Games, que trabajará en juegos de terror originales para PC, consolas y móviles.

“Estamos en el negocio de las historias de miedo. Hacemos películas, hacemos televisión y existe este segmento masivo y creciente en los medios y el entretenimiento llamado juegos”, dijo el presidente de Blumhouse, Abhijay Prakash al sitio especializado Bloomberg.



“El espacio es de cientos de miles de millones de dólares; estamos en una excelente posición para intentar acceder a él”.



Blumhouse buscará proyectos que estén en desarrollo



Esencialmente, Blumhouse actuará como una especie de editor, trabajando con desarrolladores independientes en proyectos con presupuestos "por debajo de 10 millones de dólares".



En lugar de adaptar sus propias películas a juegos, la compañía buscará proyectos que estén en desarrollo y ofrecerá a los estudios apoyo financiero, conocimiento creativo y el nombre de Blumhouse para incluir en sus títulos.



El veterano productor de juegos Zach Wood, que participó recientemente en Prey: Mooncrash y Redfall ejecutará el lado creativo de Blumhouse Games. Don Sechler, un exejecutivo de PlayStation que trabajó de cerca con estudios independientes supervisará los aspectos operativos y financieros.



“Hay una oportunidad única para el terror y el género en el espacio de los juegos independientes, y estoy encantado de asociarme con Blumhouse para aprovechar significativamente la marca, la reputación y el talento creativo de la compañía”, dijo Wood.



Siguiendo los pasos de Annapurna



El proyecto suena similar a la expansión de Annapurna en los juegos, con Annapurna Interactive publicando exitosos títulos independientes como Sayonara Wild Hearts, Neon White , Wattam , Kentucky Route Zero y Stray , entre otros.



No es la primera vez que un estudio de cine abre una división de juegos. Disney solía tener una, al igual que Lucasfilm. Sin embargo, Annapurna Interactive quizás haya establecido la plantilla a seguir para Blumhouse Games.



La división de juegos de Annapurna Pictures tiene una excelente trayectoria como editor independiente durante los últimos seis años.



