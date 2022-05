Binance detiene el comercio de Luna y UST

La casa de cambio de activos digitales, Binance, anunció recientemente que detuvo el comercio de tokens Terra (Luna) y TerraUSD (UST) de Terraform Labs en su plataforma, luego de que se presentara uno de los colapsos más grandes de la industria.



Detienen comercio de Luna UST



El intercambio suspendió indefinidamente el comercio de tokens Luna y UST en todos sus pares al contado, márgenes cruzados y márgenes aislados después de que los tokens perdieran casi el 100% de su valor en un lapso de días.

La medida, que sigue a la bolsa de soporte para el comercio de contratos de futuros para el token Luna el jueves, se produce cuando Terraform Labs ha aumentado el suministro circulante de tokens Luna a más de 6.5 billones de dólares, frente a los 386 millones de dólares de hace tres días (según Terrascope, una herramienta que rastrea las estadísticas de Terra) en un intento de empujar a su token hermano, una supuesta moneda estable, para recuperar su paridad 1 a 1 con el dólar.



Exchanges toman medidas similares



Decenas de otros intercambios de cifrado, incluidos FTX, Crypto.com, KuCoin, OKX y CoinDCX, han tomado medidas en las últimas horas para abordar el incidente.



Mientras tanto, Terraform Labs ha dicho que está deteniendo la cadena de bloques Terra y está trabajando para "idear un plan para reconstituirla".



Es la segunda vez que la cadena de bloques Terra se congela esta semana. Más temprano el jueves, Terraform Labs detuvo brevemente la red para evitar cualquier piratería.



“Se acuñó una cantidad exponencial de nuevos LUNA debido a fallas en el diseño del protocolo Terra. Sus validadores han suspendido toda su red, por lo que no es posible realizar depósitos o retiros hacia o desde ningún intercambio”, dijo Changpeng Zhao, fundador y director ejecutivo de Binance, en un hilo de Twitter.



“Algunos de nuestros usuarios, sin darse cuenta de las grandes cantidades de LUNA recién acuñadas fuera del intercambio, comenzaron a comprar LUNA nuevamente, sin comprender que tan pronto como se permitan los depósitos, es probable que el precio se desplome aún más. Debido a estos riesgos significativos, suspendimos la negociación”, dijo.



TerraUSD, la denominada moneda estable algorítmica, pretende ser un sustituto del dólar al entrelazarse con Luna, que no tiene un valor fijo. El plan es que si el valor de TerraUSD cae por debajo de un dólar, podría "quemarse" e intercambiarse por el valor de un dólar de Luna, y viceversa.



Precio de Luna cae en picada



Pero cuando TerraUSD cayó por debajo de un dólar a principios de esta semana, una razón por la cual aún no se ha confirmado, esa visión algorítmica mostró sus límites y se derrumbó miserablemente.



La pérdida de fe de la cripto comunidad y las ventas de pánico agresivas provocaron que el precio de Luna cayera en picada a 0.0000011 dólares , desde alrededor de $ 80 a principios de esta semana. El valor de UST era de 3 centavos en el momento de la publicación inicial de esta historia.



Terraform Labs se ha esforzado por encontrar formas, incluido el intento de recaudar dinero, para resolver la situación, pero hasta ahora no ha tenido suerte. Cuando se le preguntó su opinión, Sam Bankman-Fried, cofundador de la firma de intercambio FTX y de inversión y creación de mercado Alameda Research, dijo el jueves que “la respuesta real y honesta es que, probablemente, UST o LUNA tienen que ir a 0 (o ambos).



No hay forma de salvarlos a los dos. (Y no está claro a partir de ahora que haya alguna forma de salvar la paridad de UST incluso si sacrificas a LUNA)”, dijo Bankman-Fried, quien anteriormente ayudó a rescatar un proyecto diferente (SushiSwap).

